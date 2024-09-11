تحت شعار "العراق نحو مستقبل جديد لتكنولوجيا التحول الرقمي في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"

• هورايزون الراعي الذهبي لمعرض ومؤتمر الدولي لتكنلوجيا المعلومات والاتصالات ITEX IRAQ: مشاركتنا ستكون علامة فارقة في قطاع حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات



• مشاركة زين مع شركاءها الخبرة والثقة التي نقدمها في حلول زين اعمال



• حلول اعمال مبتكرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ستقدم خلال المؤتمر في جناح زين

– أيلول/ سبتمبر 2024:

في إطار جهودها لاستكمال ريادتها لمسيرة التحول الرقمي في العراق، أعلنت زين العراق، إحدى شركات مجموعة زين الرائدة في خدمات الاتصالات والبيانات المتنقّلة في الشرق الأوسط وافريقيا، عن شراكتها الاستراتيجية لمعرض ومؤتمر الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ITEX-IRAQ في دورته الثالثة والحاصل على شهادة UFI العالمية وذلك بالتعاون مع هورايزون شريكها الاستراتيجي لتقديم حلول تكنولوجيا المعلومات للشركات.

تكتسب هذه الخطوة، أهمية خاصة، حيث يُشكل هذا الحدث الذي يقام خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 25 أيلول/ سبتمبر 2024 على أرض معرض الدولي، منصة بارزة لتسليط الضوء على حلول الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي توفرها زين تحت مظلة زين اعمال. إلى جانب استكشاف الفرص الاستثمارية في قطاع الاتصالات وفرص الشراكة المطروحة القطاع العام والخاص، بما يناسب الخطط التنموية للقطاع التكنولوجي في والتوجه الحكومي.

وستعرض شركتا زين و وهورايزون الشريك الاستراتيجي لحلول تكنولوجيا المعلومات وحلول الاعمال لشركة لزين خلال مشاركتهم في المعرض أحدث حلول الشركات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي تشمل مجموعة واسعة من الخدمات وحلول الأعمال الرائدة التي تتميز بها وتشمل الخدمات الرقمية كحلول مركز الاتصال للشركات، والامن السيبراني والبنى التحتية المتطورة إلى جانب عرض أهمية خدمة نقل البيانات M2M التي تمكن من عملاء وشركاء زين من الشركات الارتقاء بخدمات الأعمال وتقديم مختلف الخدمات وإتمام المهام عن بعد باستخدام الأدوات المناسبة ووفق أعلى معايير الأمان.



وذكر الرئيس التنفيذي لزين ايمري غوركان "مشاركتنا ورعايتنا الإستراتيجية لمعرض ومؤتمر الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعكس جهودنا وتطلعاتنا لتحقيق مسيرة التحول الرقمي في . وتتيح هذه المشاركة عرض أحدث حلولنا وخدماتنا، التي تجسد مكانتنا الرائدة وجهوزيتنا الدائمة على مستوى اعتمادنا لأحدث التقنيات والحلول التكنولوجية والابتكار من خلال شركاءنا الإقليميين والعالميين من عمالقة شركات التكنولوجيا في العالم الذي خبراتنا الإقليمية وامكاناتنا الواسعة باعتبارنا من مجموعة زين الرائدة في مجال الاتصالات في المنقطة الذي يعطي الثقة للشركات والاعمال والتي نعكسها في جميع حلولنا وخدماتنا".

وسيتخلل معرض ومؤتمر الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مجموعة من والجلسات الحوارية التي تتناول الخدمات الرقمية الحكومية والأهلية والامن السيبراني وخدمات الدفع الالكتروني بالإضافة الى والبنى التحتية للاتصالات وخدمات الجيل الخامس بالإضافة الى التعليم الرقمي والذكاء الاصطناعي ويشارك في هذا الحدث متحدثين من وخارج من أصحاب الخبرة في المجالات المختلفة.



وقال المدير المفوض لمعرض ITEX Iraq حيدر الخفاجي "ان مشاركة زين وهورايزون تعطي أهمية كبيرة للمعرض باعتبارهما كبرى شركات الاتصالات والتكنولوجيا في العراق، وبالتأكيد خلال هذه الشراكة الاستراتيجية التي ستنعكس على نجاح المؤتمر في دورته الثالثة باستقطاب اكبر مجهزي التكنولوجيا والحلول التقنية في كما هو موازي لتوجه العراقية ومؤسساتها الإدارية والخدمية باعتماد الحوكمة الرقمية والتقنيات الحديثة في اداراتها.

ومن جانبه ذكر الرئيس التنفيذي لشركة هورايزون يسري يونس "ان مشاركتنا في معرض ITEX Iraq تأتي من خلال ايماننا بأهمية الحلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقها من اجل تحديد مستقبل المشرق، وهو انطلاقة من اجل اعتماد الخدمات الرقمية وحلول الاتصالات في القطاعات الحكومية والخاصة في سبيل مواكبة التطور التكنولوجي في العالم وزيادة الفعالية الإنتاجية للشركات والمؤسسات وحماية البيانات الخاصة بهم، وستكون مشاركتنا في المعرض علامة فارقة في قطاع حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث سيتم طرح اخر الحلول والخدمات التقنية".



هذا وشاركت زين مع شركائها الاستراتيجيين مثل هورايزون والتي تعمل على تمكين الشركات والمؤسسات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات زين اعمال في تقديم الحلول المختلفة للشركات والمؤسسات وبكافة احجامها حيث توفر كافة احتياجاتها في فريق مختص يقدم لتلك الشركة كافة الدعم الفني والتقني والمعرفي وبأفضل الاسعار.