تواصل من دون ارقام.. واتساب يختبر ميزة جديدة

ستعمل الميزة الجديدة الشبيهة بإنستغرام على خصوصية المستخدم من خلال إلغاء الحاجة إلى مشاركة الشخصية.قبل بضعة أيام، طرح واتساب ميزة جديدة تتيح للمستخدمين كيفية ومكان تخزين الرسائل الجديدة.تم رصد الميزة الجديدة لأول مرة على الإصدار التجريبي من واتساب على نظام أندرويد قبل بضعة أيام، ولكن يبدو أن المنصة المملوكة لشركة ميتا تطرح الآن الميزة الجديدة لمستخدمي الإصدار التجريبي لنظام iOS أيضاً.ووفقا لما هو يمكن الوصول إلى خيار إعداد اسم المستخدم في واتساب من صفحة الملف الشخصي للتطبيق، وبحسب تقارير إعلامية عن الميزة الجديدة لواتساب يبدو أنه يمكن استخدام الأحرف الرقمية جنبا إلى جانب وكذلك الأحرف الخاصة في حقل اسم المستخدم، ومع ذلك، يجب أن تكون أسماء مستخدمي واتساب من نوعها.كما ورد أن واتساب سيسمح للأفراد والشركات باختيار اسم المستخدم المفضل لديهم.وكما هو الحال مع محادثات واتساب العادية، يتم تشفير المحادثات التي تستخدم اسم مستخدم من البداية إلى النهاية.أطلق واتساب رسميًا ميزة خصوصية جديدة لجميع المستخدمين، من خلال هذه الميزة الجديدة، يمكن للمستخدمين تخزين جهات الاتصال الخاصة بهم داخل واتساب أو مزامنتها مع دفتر عناوين هواتفهم، مما يمنحهم تحكمًا أفضل في إدارة جهات الاتصال الخاصة بهم.تتوفر الميزة الجديدة من خلال الانتقال إلى إعدادات واتساب، والنقر على ”الخصوصية“ ثم ”جهات الاتصال“ واختيار ”جهات اتصال واتساب“.تتيح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين إضافة وتعديل جهات الاتصال عبر الأجهزة المرتبطة.الجانب الأكثر فائدة في هذا التحديث هو ميزة "مزامنة أرقام الهواتف وجهات الاتصال" التي تظهر عند إضافة جهات اتصال جديدة.تسمح هذه الميزة للمستخدمين بتحديد ما إذا كان يجب مزامنة جهات اتصال معينة مع دفتر عناوين هواتفهم أو تخزينها في واتساب فقط.إذا تم تخزين جهات اتصال معينة في واتساب فقط، فلن تظهر جهات الاتصال المحددة في قائمة جهات الاتصال العامة على الهاتف المحمول