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قامت "Meta" بتطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي على منصات مثل "واتس آب"، عبر "Meta AI"، وهو افتراضي يستخدم الخوارزميات للإجابة عن الاستفسارات وإنشاء وتنفيذ المهام مثل البحث عبر الإنترنت.



كيف يعمل في "واتس آب"؟ وأثار Meta AI الدردشة، الذي يظهر على الصفحة الرئيسية للتطبيق كدائرة زرقاء، مخاوف بين المستخدمين وخبراء السيبراني بسبب التعامل مع البيانات الشخصية وإمكانية الوصول غير المصرح به.كيف يعمل في "واتس آب"؟

يتفاعل "Meta AI"، الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، مع مستخدمي"واتس آب"، حيث يتيح إجراء استعلامات وبحث عن المحتوى عبر الإنترنت وإدارة المهام الآلية، من بين خيارات أخرى، بحسب موقع "Infobae".

ولكي يعمل، يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل الرسائل وأنماط التفاعل، مما يسمح له بتوليد استجابات سياقية، ورغم تقديمه كأداة مفيدة، إلا أن تشغيله يتضمن الوصول إلى المعلومات الشخصية المشتركة في المحادثات ومعالجتها.

خطر على الخصوصية

ويعتبر جمع البيانات الشخصية وتخزينها، أبرز المبررات ضد استخدام "Meta AI"، التي على الرغم من أنها تضمن حماية المعلومات، لكن بعض الخبراء يشيرون إلى أنه لا توجد منصة محصنة تمامًا ضد الخروقات الأمنية.

ويُشكل استخدام هذه البيانات لتدريب الخوارزميات خطر التعرض لها في حالة وقوع هجمات إلكترونية، كما يمكن للمساعد الارتباط بخدمات "Meta" الأخرى، مثل "Facebook" و"Instagram"، مما يزيد من كمية المعلومات التي يتم جمعها عن المستخدم.

ومن الممكن استغلال هذا النهج المتكامل لأغراض إعلانية، مما يثير المخاوف بشأن التعامل الأخلاقي مع البيانات.

إجابات خاطئة

ومن بين المخاطر، احتمال حدوث أخطاء في إجابات المساعد، ما قد يؤدي إلى سوء الفهم، وبما أنها تقنية في تطور مستمر، فإن دقة نتائجها ليست مطلقة، وهو ما قد يؤدي إلى انتشار معلومات غير صحيحة.

ومن الممكن أن يؤدي استخدام "Meta AI" إلى زيادة استهلاك البطارية والموارد للأجهزة القديمة، لأن الميزة تتطلب معالجة مستمرة للعمل بكفاءة، ما قد يؤثر على تجربة المستخدم والأداء العام للجهاز.

كيفية إيقافه؟

ويعد إلغاء تنشيط "Meta AI" في "واتس آب" عملية بسيطة نسبيًا، ولكن من المهم معرفة أنه لا يمكن إزالتها من واجهة التطبيق، ولإلغاء التنشيط لا بد من الدخول إلى "واتس آب" على هاتفك، ومن ثم انتقل إلى المحادثة مع "Meta AI".

أما بالنسبة للمحادثات الفردية، ما عليك سوى حذف المحادثة أو التوقف عن الكتابة إلى الذكاء الاصطناعي، وبالنسبة للمجموعات فمن الضروري أن تطلب من المسؤول حذفها على الفور.





