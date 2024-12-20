منع بيع هواتف موتورولا في الولايات المتحدة

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ذكرت بعض وسائل الإعلام أن الولايات قد تحظر بيع هواتف موتورولا على أراضيها بسبب مسائل تتعلق ببراءات الاختراع.

وتبعا لوكالة رويترز فإن الأمريكية قالت إن "شركة Lenovo انتهكت براءات اختراع تابعة لشركة Ericsson فيما يتعلق بتقنيات 5G، وتقوم Lenovo بتصنيع وتوزيع هواتفها في الولايات تحت علامة موتورولا التجارية، لذا فإن الهواتف التي تباع تحت علامة موتورولا قد يحظر بيعها في الولايات .

وأشارت وثيقة صادرة عن الأمريكية إلى أن "Lenovo انتهكت عددا من براءات الاختراع التابعة لشركة Ericsson، لذا قامت الأخيرة بتقديم شكوى حول الموضوع عام 2023، ومن المفترض أن تتخذ الجهات المعنية في الولايات قرارها حول الموضوع عام 2025، لذلك قد تقرر الأمريكية منع بيع هواتف Lenovo تحت علامة موتورلا في الولايات المتحدة".

وذكرت وثيقة صادرة عن شركة Ericsson أن هواتف Motorola Moto G و Edge و Razr التي تنتجها Lenovo تحت علامة موتورلا التجارية، تنتهك براءات الاختراع التي طورها خبراء Ericsson فيما يتعلق بنقل البيانات لاسلكيا.