مع اقتراب حظر "تيك توك".. ارتفاع تنزيل "ليمون 8" الصيني 350% في امريكا

اكثر من 170 مليون مستخدم امريكي لتطبيق تيك توك يعيشون أياما حرجة، لكن وفي هذا الاثناء، يظهر تطبيق مشابه اخر مملوك أيضا لشركة بايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك، حيث يدعى هذا التطبيق ليمون 8، حيث يظهر بشكل متسارع في الولايات الامريكية، وقفزت عمليات تنزيل التطبيق بشكل مضاعف خلال الأسابيع الثلاثة الماضية وقفزت بأكثر من 350%.واطلق التطبيق منذ عام 2020، الا انه لم يجذب الانتباه حتى عام 2022، حيث قفز عدد التنزيلات اليومية من أقل من 10 آلاف إلى حوالي 40 ألفًا.وأظهرت عمليات التنزيل اتجاهًا صعوديًا طفيفًا منذ ذلك الحين، لكنها ظلت ثابتة بشكل عام، حيث انهى عام 2021 بـ 1.8 مليون عملية تنزيل، لكن في عام 2022 قفز الى 11 مليون عملية تنزيل، وعام 2023 بـ 17 مليون عملية تنزيل.لكن خلال هذا العام 2024، بلغ متوسط عدد مرات تنزيل التطبيق 225 ألف مرة أسبوعيًا في الولايات المتحدة، وهذا عدد كبير جدًا من مرات التنزيل لتطبيق يتطلب تسجيل دخول منفصلًا على الرغم من أنه مملوك لشركة "تيك توك".لكن بمجرد أن غيرت الشركة الميزة، بجعل تسجيل التطبيق يتم من خلال استخدام حسابات تيك توك نفسها، ارتفعت عمليات التنزيل بشكل متسارع، فمن 225 الف مرة أسبوعيا، قفزت الى 426 الف مرة أسبوعيا في الأسبوع التالي، ثم الى 558 الف مرة أسبوعيا، ثم الى 805 الاف عملية تنزيل خلال أسبوع.وترى مواقع مختصة بمراقبة التطبيقات، انه إذا كان "تيك توك" على وشك أن يتم حظره بالفعل، فمن المتوقع أن يحافظ ليمون 8 على مساحة في الفضاء الاجتماعي.