شكوى ضد شركة آبل بتهمة "التجسس"

وذكرت صحيفة Le Monde ان "يوم الخميس 13 فبراير الجاري، أرسلت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان تقريرا وشكوى ضد شركة آبل إلى المدعي العام في باريس، واتهم التقرير الشركة بجمع تسجيلات أصوات مستخدمي الهواتف والأجهزة الذكية من خلال مساعد Siri الذكي، وأن الشكوى تستند إلى معلومات قدمها موظف سابق في آبل، تتعلق بانتهاك الخصوصية والمعالجة غير القانونية لبيانات المستخدمين".وأكد الموظف السابق في آبل إلى "أنه ومنذ يومه الأول في العمل قيل له أنه سيتعامل مع محادثات حقيقية بين الأشخاص ومساعدهم Siri الذكي، بالإضافة إلى تسجيلات المحادثات عندما يتم تشغيل Siri عن طريق الخطأ"، لكن شركة آبل أشارت إلى أن البيانات التي حصلت عليها من خلال مساعد Siri لم يتم بيعها إلى أي طرف.وتأتي الشكوى في الوقت الذي من المقرر أن فيه في كاليفورنيا بالولايات المتحدة بدعوى قضائية جماعية رفعها مستخدمون أمريكيون يتهمون آبل بتسجيل ومعالجة وتخزين محادثاتهم الخاصة لأغراض تجارية، وليس لتحسين عمل مساعد Siri الذكي.تجدر الإشارة إلى أن شركة "آبل" وافقت الشهر الماضي على دفع 95 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية تتهمها باستخدام مساعدها الافتراضي Siri للتجسس على مستخدمي هواتف "آيفون" وغيرها من الأجهزة الحديثة، إذ تشير الادعاءات إلى أن "آبل" فعّلت Siri لسنوات للتجسس على مالكي أجهزتها الذكية.