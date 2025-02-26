أسبوعان من دون هاتف تعيد للدماغ 10 سنوات

قام الباحثون بإقناع 467 شخصًا، تتراوح أعمارهم بين 18 و74 عامًا، بحظر الاتصال بالإنترنت على هواتفهم الذكية لمدة أسبوعين، مع السماح لهم باستخدام الحواسيب والأجهزة اللوحية في العمل والمنزل، بالإضافة إلى إمكانية إجراء وإرسال الرسائل النصية.هدفت التجربة إلى قياس تأثير "الانفصال الرقمي" على النفسية، والانتباه، والشعور العام بالسعادة.- تحسن النفسية وتقليل القلق والاكتئاب71% من المشاركين أفادوا بتحسن في صحتهم النفسية مقارنةً ببداية التجربة.أظهرت استبيانات طبية تقليدية انخفاضًا ملحوظًا في أعراض القلق والاكتئاب، وكانت نسبة التحسن مماثلة أو تفوق بعض الدراسات حول تأثير مضادات .- زيادة الشعور بالسعادة والرفاهية العامة73% شعروا بتحسن في الرفاهية العامة بعد تقليل استخدام الإنترنت على هواتفهم.أظهر المشاركون استمتاعًا أكبر بالأنشطة اليومية، وأصبحت لديهم رغبة أكبر في ممارسة الهوايات والتفاعل الاجتماعي.- تحسن التركيز والانتباهأظهرت اختبارات علمية لقياس الانتباه أن المشاركين أصبحوا أكثر تركيزًا.كانت درجة التحسن تعادل استعادة الشخص لعقدٍ من عمره من حيث قوة الانتباه، وفقًا لما أكده الباحثون.- تحسن جودة النوم وزيادة التفاعل الاجتماعيلاحظ المشاركون أنهم حصلوا على نومٍ أعمق وأكثر راحة، بسبب التخلي عن الإنترنت قبل النوم.زاد التواصل الاجتماعي الواقعي، حيث استبدلوا وقت التصفح بقضاء مزيد من الوقت مع العائلة والأصدقاء.- تعزيز العادات الصحية والأنشطة الواقعيةاستغل المشاركون وقتهم في ممارسة الرياضة، والخروج إلى الطبيعة، وممارسة الهوايات، مما انعكس إيجابيًا على صحتهم النفسية.مع استمرار التجربة، تزايدت الفوائد بشكل تدريجي، وكأنها حلقة إيجابية متواصلة، وفقًا للباحثين.على الرغم من التأثير الإيجابي الكبير لتقليل استخدام الإنترنت على الهواتف الذكية، يؤكد الباحثون أن هذا ليس بديلاً عن العلاج النفسي أو الدوائي للأشخاص الذين يعانون من مشاكل معقدة في النفسية. لكن الدراسة تقدم دليلًا قاطعًا على الفوائد الكبيرة لتخفيف الاعتماد على الهواتف الذكية، وتعزيز العادات الصحية التي تقلل من التوتر، وتدريب الدماغ على الاستمتاع بالأنشطة الصحية التي قد يكون لها تأثير مضاد للاكتئاب.هذه الدراسة تسلط الضوء على أهمية إعادة النظر في علاقتنا بالهواتف الذكية. قد يكون الحل بسيطًا: تقليل الوقت الذي نقضيه على الإنترنت، واستبداله بتجارب أكثر واقعية. فهل أنت مستعد لتجربة "الصيام الرقمي"؟- خذ فترات راحة قصيرةإذا كان من الصعب عليك إيقاف الإنترنت تمامًا، جرب البدء باستراحات قصيرة، مثل 20-30 دقيقة بدون شاشة، ثم قم بزيادتها تدريجيًا كل أسبوع.- جرب "ديتوكس رقمي"خصص يومًا في الأسبوع لإيقاف الإنترنت، باستثناء الأمور الضرورية، أو حدد وقتًا "معينا" يوميًا للانفصال عن الهاتف والتواصل مع العائلة أو الأصدقاء.- تحكم في الإشعارات وأضف "حاجزًا" لاستخدام التطبيقاتقم بإيقاف الإشعارات غير الضرورية، واستخدم تطبيقات تساعدك على تقليل وقتك على وسائل التواصل الاجتماعي.- جرب هاتفًا بسيطًااستبدال هاتفك الذكي بهاتف "قديم" بسيط يتيح لك الاتصال وإرسال الرسائل فقط، مما يقلل من إدمان التصفح المستمر.- ابحث عن أنشطة جديدة بعيدًا عن الهاتفمارس هواية جديدة أو حدد موعدًا ثابتًا للاتصال بصديق او الخروج من دون هاتفك للشعور بالتحرر الرقمي.