شركة IQ تنفي اتهامات تهريب سعات الإنترنت وتعلن عن إجراءات قانونية

أعلنت شركة IQ أن ما تم تداوله بشأن اتهامها بتهريب سعات الإنترنت لا أساس له من الصحة، مؤكدةً على التزامها الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة لقطاع الإنترنت. وأوضح المسؤولون في الشركة أن هذه الاتهامات عارية عن ولا تعكس واقع عمل الشركة. كما أشارت إلى أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية لرفع دعاوى ضد كل من ساهم في تشويه سمعتها والإضرار بها، مع تأكيد استمرارها في تقديم خدماتها للعملاء بكل شفافية ونزاهة.تابعوا تفاصيل القضية في هذا التقرير من السومرية!