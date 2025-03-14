يفوق الخيال.. أبل تخطط لإضافة الترجمة الفورية في سماعات "AirPods"

نيوز – تكنولوجيا

تخطط شركة أبل لإضافة ميزة جديدة إلى سماعاتها اللاسلكية "AirPods" تتيح الترجمة الفورية للمحادثات إلى لغة أخرى.

وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز، الخميس، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن "الميزة ستكون متاحة ضمن تحديث برمجي لسماعات AirPods في وقت لاحق من العام الجاري، وسترتبط بتحديث نظام التشغيل IOS الخاص بهواتفها".

وأوضح التقرير أن "المنتجات المنافسة مثل "بيكسل بودز" من غوغل توفر هذه الميزة منذ سنوات، ولم تعلق شركة أبل على التقرير".

وكانت الشركة قد صرحت العام الماضي بأن سماعات إيربودز برو 2 اللاسلكية يمكن تحويلها إلى سماعة أذن شخصية من خلال تحديثات برمجية.

وقالت بلومبرغ إن "أبل تخطط لإجراء تحديث كبير لبرامجها في وقت لاحق من هذا العام يتضمن تغييرات في تصميم أنظمة التشغيل لأجهزة آيفون وآيباد وماك".