أندرويد يسمح بتتبع العائلة والأصدقاء

والتطبيق مخصص لعرض لكهواتف أندرويد والأجهزة الأخرى على خريطة في حال فقدانها أو سرقتها. بينما ستجد التطبيق مثبتًا سابقًا على هواتف غوغل بيكسل، هو أيضًا مجاني للتنزيل على أجهزة أندرويد الأخرى، ومتوفر أيضًا على الويب. لكن لا يوجد تطبيق لأجهزة آيفون.وفي السابق، كنت تحتاج إلى أن يكون هاتفك قيد التشغيل ومتصلاً بشبكة واي فاي للعثور عليه، أما تحسينات عام 2024 و2025، فتتيح لك الآن الاستعانة بملايين أجهزة أندرويد الأخرى المتوفرة لتعقب الأجهزة المفقودة بأمان ودون الكشف عن هويتك. وتعمل تمامًا مثل ميزة "العثور على شبكتي" من آبل.كما يدعم التطبيق الآن أجهزة تتبع بلوتوث من جهات خارجية، ويمكن تحديد موقع هواتف بيكسل الحديثة حتى عندما تكون مطفأة.ويمكن أيضًا ضبط الهواتف والأجهزة اللوحية التي تتعقبها باستخدام التطبيق لتشغيل صوت لمساعدتك في العثور عليها، بالإضافة إلى خيار قفلها أو حتى مسحها عن بُعد للحفاظ على بياناتك آمنة.