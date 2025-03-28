شركة LG اول شركة تحصل على شهادة الجودة العراقية

احتلت شركة " " مراكز متقدمة في مبيعاتها على مستوى والعالم لتكون من اهم الماركات التي اكتسحت الاسواق خلال السنوات الاخيرة.إليكم ما قاله أولياء في الشركة في هذا التقرير من السومرية!