مستخدمو "غوغل كروم" أمام خيارين

وتعتبر تعليمات إلزامية على الموظفين الفيدراليين في ، كما أنها موصى بها بشدة لجميع المؤسسات العامة والخاصة والأفراد في جميع أنحاء العالم.وأكدت أن "غوغل كروم" في نظام "ويندوز" يحتوي على ثغرة أمنية تُمكّن المخترقين من تجاوز الحماية كما لو أنها غير موجودة أصلًا، والوصول إلى البيانات.وأشارت "غوغل" إلى أنها على دراية بتقارير تُفيد بوجود ثغرات، تُبقي تفاصيل الخلل والروابط محدودة حتى يصل التحديث لغالبية المستخدمين.ثغرة أمنية خطيرةوأصدرت "غوغل" تحديثاً عاجلاً لمتصفح "كروم" على نظام "ويندوز" لمعالجة ثغرة أمنية خطيرة تم اكتشافها.وتسمح الثغرة، التي كشفت عنها شركة "كاسبرسكي لاب" الروسية لمكافحة الفيروسات، بنشر البرامج الضارة عبر رابط بريد إلكتروني ضار، وتتضمن الثغرة هجوماً متطوراً ببرمجيات خبيثة يُمكن أن يُصيب المستخدمين بمجرد النقر على رابط بريد إلكتروني ضار.وحذّرت "كاسبرسكي" من أن موجة من الإصابات ببرمجيات خبيثة غير معروفة سابقاً ومتطورة للغاية تنتشر بشكل سريع بسبب متصفح "كروم"، مؤكدةً أنه لم يتطلب الأمر أي إجراء آخر للإصابة سوى النقر على الرابط الأصلي.ويذكر أن شركة "موزيلا" أصدرت أيضاً تحذيراً، مُقرةً بوجود ثغرة أمنية مماثلة في متصفح "فايرفوكس".وذكرت الشركة أنه بعد اختراق الأخير في "كروم"، حدد العديد من مطوري "فايرفوكس" نمطاً مشابهاً في شيفرة المتصفح الخاص بها.