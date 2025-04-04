"صور غيبلي".. هل وقع الملايين ضحية "خطة سرية" وتجربة اجتماعية ضخمة للذكاء الاصطناعي؟

دفعت عملية "الهيستيريا" والتفاعل الجماعي الكبير هذا مع التحديث الجديد، الكثير من الخبراء والمختصين التقنيين الى التساؤل عن سبب التفاعل الكبير هذا وما اذا كان تفاعل المشاهير والذي دفع الناس العاديين لتكرار تجربة المشاهير، هو بالاصل دعاية مدفوعة الثمن مسبقا من قبل شركة "اوبن أي آي" المالكة لتطبيق محادثة تشات جي بي تي، والهدف من ذلك هو الحصول على الكثير من صور المستخدمين.ويقول الخبراء انه الشركة ربما دفعت سرا لمؤثرين ومشاهير كبار للترويج لتحديث واستخدام تقنية رسوم استوديو جيبلي، وذلك لجمع كميات هائلة من البيانات، حيث قام ملايين الأشخاص بتحميل صورهم الشخصية الى تطبيق محادثة ، وقاموا بتسليم صورهم ببساطة.يتساءل الخبراء عما اذا كانت هذه العملية الجماعية هي عملية منسقة لجمع بيانات، حيث قد تكون اكبر تجربة اجتماعية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي حتى الان، وما اذا كانت العملية تهدف لتدريب تطبيق الذكاء الاصطناعي من خلال الصور حيث يساهم ملايين الناس لتدريب التطبيق بشكل مجاني.وتجادل بعض الآراء التقنية، ان استخدام الصور والهوية قد يكون تهيئة للذكاء الاصطناعي لاستخدام الملامح في صناعة وجوه وعمليات ومقاطع فيديو مستقبلية في أشياء غير معروفة، مشيرين الى ان العديد من الشركات تعرض 1000 دولار أمريكي لمن يشارك صوته وبنية وجهه مع الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، لكنكم تقومون بكل ذلك مجانا من اجل صورة واحدة من جيبلي.