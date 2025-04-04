ما مخاطر مشاركة الشاشة أثناء مكالمات الفيديو على واتساب؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
أهلا يا سمسم
من
08:30 AM
الى
09:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
رسوم ترامب تضرب كبريات الشركات الأمريكية
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-521341-638793523711320399.jpg
ما مخاطر مشاركة الشاشة أثناء مكالمات الفيديو على واتساب؟
تكنولوجيا
2025-04-04 | 04:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
368 شوهد
السومرية نيوز
– تكنولوجيا
أصبحت مكالمات الفيديو جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، إذ يتم استخدامها لحل مشكلات العمل، والتواصل مع أفراد الأسرة، أو تنسيق الأنشطة الشخصية.
ومن الشائع أن يشارك المستخدمون الصور، والروابط أو المستندات أثناء هذه
المكالمات
في الوقت الفعلي.
ومع ذلك، فإن تمكين خيار مشاركة الشاشة الكاملة يعرض المستخدمين لخطر تسريب معلومات خاصة، وفق موقع "إنفوباي" الإخباري.
ومنذ
منتصف
عام 2023، أضاف تطبيق واتساب خيار مشاركة الشاشة أثناء مكالمات الفيديو.
وتتيح هذه الميزة بث كل ما يظهر على شاشة الهاتف في الوقت الفعلي، بما في ذلك التطبيقات المفتوحة والإشعارات المنبثقة والملفات المرئية.
ورغم أن هذا النوع من المشاركة مشابه لما هو موجود في منصات مثل "Zoom" و"Google Meet"، فإن سياق استخدام واتساب يختلف، فالتطبيق يستخدم بشكل رئيس في الإعدادات الشخصية وغير الرسمية، إذ يكون مستوى التحضير الفني والتحكم في الجهاز عادةً أقل، وهذا يجعل من هذه الأداة قناة محتملة لتسريب المعلومات عن غير قصد.
مخاطر هذه الميزة
ومن أبرز المخاطر المرتبطة بهذه الميزة، استخدام مكالمات الفيديو من قبل المهاجمين الذين يتنكرون كممثلين للبنوك أو كيانات أخرى.
وفي بعض الحالات التي تم الإبلاغ عنها، يقوم المحتالون بإقناع المستخدمين بالانضمام إلى مكالمات فيديو لحل مشكلة مفترضة في حساباتهم، وخلال المكالمة، يطلبون منهم مشاركة الشاشة بحجة تقديم الدعم الفني.
ومن خلال هذه الممارسة، يمكن للمحتالين مراقبة كلمات المرور، أكواد المصادقة، التطبيقات المفتوحة، أو المعاملات المالية داخل تطبيقات
الخدمات المصرفية
في الوقت الفعلي.
كما تُعد تقنيات التصيد الاحتيالي من الأساليب الشائعة في هذه الهجمات، وفقًا لوكالات حماية المستهلك ووحدات الجرائم الإلكترونية.
وبالإضافة إلى الاحتيال، هناك خطر آخر يتمثل في عرض المحتوى غير الطوعي أثناء إجراء مكالمات مع المعارف إذا لم يتم اتخاذ تدابير وقائية.
وتعد الإشعارات العائمة والرسائل الشخصية، وسجل التصفح، والمجلدات التي تحتوي على صور خاصة، من بين العناصر التي قد تُعرض عن غير قصد.
كما لا يوفر واتساب خيارًا لاختيار تطبيق معين للمشاركة، مما يعني أن كل ما يحدث على الشاشة سيكون مرئيًا لجميع المشاركين في المكالمة.
كيفية حماية بياناتك
لتقليل هذه المخاطر، ينصح خبراء الأمن السيبراني باتباع بعض الإجراءات
الوقائية
، وأبرزها إغلاق جميع التطبيقات غير الضرورية قبل بدء المكالمة، تفعيل وضع عدم الإزعاج، تعطيل الإشعارات المؤقتة ومراجعة الاختصارات على الشاشة الرئيسة.
وتساعد هذه الإجراءات على تقليل احتمال عرض محتوى حساس عن غير قصد، إذ أدى الاستخدام الواسع للهواتف المحمولة كأداة أساسية لإدارة البيانات الشخصية والمالية إلى زيادة المخاطر المرتبطة بميزات مثل مشاركة الشاشة.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
واتساب يختبر ميزة ثورية.. مكالمة افتراضية مع الذكاء الاصطناعي
10:52 | 2025-03-21
ترامب: ما حدث في غزة أثناء تسليم الرهائن أمر مخجل
15:13 | 2025-02-22
ما هو ارتباط ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل بأمراض القلب المبكرة لدى النساء؟
07:47 | 2025-01-13
تفاصيل جديدة حول لغز وفاة "سندريلا الشاشة العربية"
06:24 | 2025-03-09
واتساب
ميزة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الاعلام الإيراني "مندهش": مدربنا السابق سيقود العراق مباراتين مقابل نصف مليون دولار
رياضة
45.18%
07:40 | 2025-04-02
الاعلام الإيراني "مندهش": مدربنا السابق سيقود العراق مباراتين مقابل نصف مليون دولار
07:40 | 2025-04-02
توضيح بشأن سحب القطعات القتالية من بغداد
أمن
19.81%
18:13 | 2025-04-02
توضيح بشأن سحب القطعات القتالية من بغداد
18:13 | 2025-04-02
تفاصيل تعرض مهندس لتعذيب وحشي على يد ضابط في الشرطة الاتحادية ببغداد
محليات
17.65%
13:09 | 2025-04-02
تفاصيل تعرض مهندس لتعذيب وحشي على يد ضابط في الشرطة الاتحادية ببغداد
13:09 | 2025-04-02
مواطن يمنح السوداني "عيدية" خلال مصادفته في شارع الرشيد (فيديو)
محليات
17.36%
08:48 | 2025-04-02
مواطن يمنح السوداني "عيدية" خلال مصادفته في شارع الرشيد (فيديو)
08:48 | 2025-04-02
المزيد
أحدث الحلقات
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٥ الى ١١ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-04-03
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٥ الى ١١ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-04-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-03
العراق في دقيقة
03-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-03
العراق في دقيقة
03-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-03
جات بالليل
أرقام وتكسير الأغاني 1-4-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-01
جات بالليل
أرقام وتكسير الأغاني 1-4-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-01
صباحكم أحلى مع سلمى
العيد 31-3-2025 | 2025
02:30 | 2025-03-31
صباحكم أحلى مع سلمى
العيد 31-3-2025 | 2025
02:30 | 2025-03-31
طل الصباح
العيد 31-3-2025 | 2025
00:30 | 2025-03-31
طل الصباح
العيد 31-3-2025 | 2025
00:30 | 2025-03-31
ناس برمضان
بغداد الكفاح - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-30
ناس برمضان
بغداد الكفاح - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-30
جولة رمضانية
أقدم صالات السينما في العراق - الحلقة ٢٢ | رمضان 2025
10:00 | 2025-03-30
جولة رمضانية
أقدم صالات السينما في العراق - الحلقة ٢٢ | رمضان 2025
10:00 | 2025-03-30
رمضان نون
أسئلة وأجوبة 30-3-2025 | الموسم 2
07:00 | 2025-03-30
رمضان نون
أسئلة وأجوبة 30-3-2025 | الموسم 2
07:00 | 2025-03-30
بال 90
بغداد "الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني"؟ - الحلقة ٢٥ والأخيرة | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-29
بال 90
بغداد "الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني"؟ - الحلقة ٢٥ والأخيرة | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-29
الأكثر مشاهدة
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٥ الى ١١ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-04-03
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٥ الى ١١ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-04-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-03
العراق في دقيقة
03-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-03
العراق في دقيقة
03-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-03
جات بالليل
أرقام وتكسير الأغاني 1-4-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-01
جات بالليل
أرقام وتكسير الأغاني 1-4-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-01
صباحكم أحلى مع سلمى
العيد 31-3-2025 | 2025
02:30 | 2025-03-31
صباحكم أحلى مع سلمى
العيد 31-3-2025 | 2025
02:30 | 2025-03-31
طل الصباح
العيد 31-3-2025 | 2025
00:30 | 2025-03-31
طل الصباح
العيد 31-3-2025 | 2025
00:30 | 2025-03-31
ناس برمضان
بغداد الكفاح - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-30
ناس برمضان
بغداد الكفاح - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-30
جولة رمضانية
أقدم صالات السينما في العراق - الحلقة ٢٢ | رمضان 2025
10:00 | 2025-03-30
جولة رمضانية
أقدم صالات السينما في العراق - الحلقة ٢٢ | رمضان 2025
10:00 | 2025-03-30
رمضان نون
أسئلة وأجوبة 30-3-2025 | الموسم 2
07:00 | 2025-03-30
رمضان نون
أسئلة وأجوبة 30-3-2025 | الموسم 2
07:00 | 2025-03-30
لقطات
الياس ما يرد على شيماء😅 | زار رمضان
17:00 | 2025-03-29
لقطات
الياس ما يرد على شيماء😅 | زار رمضان
17:00 | 2025-03-29
اخترنا لك
بعد 10 أيام.. انطلاق رحلة نسائية الى الفضاء تستغرق 10 دقائق فقط
04:30 | 2025-04-04
"صور غيبلي".. هل وقع الملايين ضحية "خطة سرية" وتجربة اجتماعية ضخمة للذكاء الاصطناعي؟
03:58 | 2025-04-04
تريند "أنمي" الرسومات الكرتونية يغزو مواقع التواصل... طريف ولكن مخاطره مبكية
13:29 | 2025-04-02
مستخدمو "غوغل كروم" أمام خيارين
02:48 | 2025-04-02
قريبا.. تحديث كبير في واتساب
10:30 | 2025-03-30
تحذير لمليار مستخدم: لا تستعمل كلمة المرور
07:03 | 2025-03-29
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
استطلاعات
هل تؤيد حضور أحمد الشرع القمة العربية في بغداد؟
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.