أبل تستعد لتغيير جذري في هاتف آيفون

ووفقًا لتصريحات الصحفي المتخصص في التكنولوجيا لدى بلومبرغ مارك غورمان، من المتوقع أن يشمل هذا التغيير إطلاق هاتف آيفون قابل للطي، وهو مشروع تعمل عليه الشركة منذ سنوات.ويُتوقع أن يتضمن الهاتف القابل للطي العديد من التحسينات التقنية، إضافة إلى طراز جديد من سلسلة "برو" الذي سيتميز باستخدام أوسع للزجاج في تصميمه، في حين من المرجح أن يظل تصميم هواتف آيفون في النسخ القادمة محافظًا على طابعه المعتاد دون تغييرات جوهرية.وفيما يتعلق بهاتف آيفون 17 برو، أفاد غورمان بأنه سيكون مشابهًا للغاية لهاتف آيفون 16 برو أكثر مما كان يُتوقع سابقًا. ورغم بعض التعديلات على الكاميرا الخلفية التي ستثبت على لوحة جديدة تمتد بعرض الهاتف، فإن واجهة آيفون 17 ستظل مشابهة للطراز السابق.ومن المحتمل أن يأتي الهاتف بتصميم موحد، حيث ستكون مساحة الكاميرا الموسعة بنفس لون باقي الجهاز، عكس ما كان يُشاع عن تصميم خلفي بلونين، وبالتالي، فإن آيفون 17 برو لن يحقق فارقًا ملحوظًا مقارنة بالطرازات الحالية.وتتوقع أبل، كما هو الحال مع الإصدارات السابقة، أن تقوم بإطلاق تشكيلة آيفون 17، بما في ذلك آيفون 17 آير، في سبتمبر المقبل. وعلى الرغم من أن آيفون 17 قد يبدو مشابهًا تمامًا لآيفون 16، إلا أن هناك تسريبات تشير إلى تغييرات داخلية منتظرة من بينها تحسينات على الأداء.ويُتوقع أن تطلق أبل هاتف آيفون القابل للطي في أواخر عام 2026 أو بداية 2027، وقدّر المحلل تكلفة الهاتف الجديد بين 2000 و2500 دولار أمريكي. ورغم الطموحات الكبيرة لأبل في هذا المجال، إلا أن الشركة تواجه تحديات تقنية كبيرة، خصوصًا فيما يتعلق بمتانة الهاتف القابل للطي، وهو ما دفعها إلى تأجيل موعد الإطلاق الذي كان مخططًا له في عام 2025، بالتزامن مع إطلاق آيفون 16 أو ربما آيفون 17.وتستمر أبل في دفع حدود الابتكار في مجال الهواتف الذكية، ومن المتوقع أن يشهد المستقبل القريب تطورات مثيرة، خاصة مع مشاريعها الطموحة مثل الهاتف القابل للطي الذي قد يكون بمثابة بداية حقبة جديدة في تاريخ هواتف آيفون.