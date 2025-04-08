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نصائح سريعة لتجنب نفاذ شحن سماعات "AirPods"

تكنولوجيا

2025-04-08 | 01:45
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
نصائح سريعة لتجنب نفاذ شحن سماعات &quot;AirPods&quot;
242 شوهد

السومرية نيوز-تكنولوجيا
يحدث هذا لمعظمنا، إذ نشحن سماعتي AirPods في نفس الوقت، ولكن لسببٍ ما، تنفد بطارية إحداهما أسرع بكثير من الأخرى. حسنًا، لا تقلق، لست وحدك، فقد اتضح أن نفاد شحن إحدى السماعات قبل الأخرى مشكلة شائعة جدًا.

السبب الأرجح
أحد الأسباب الأكثر ترجيحًا هو عدم اتصال إحدى سماعات AirPods بدبابيس الشحن بشكل جيد داخل العلبة. فعند وضع سماعات AirPods داخل العلبة، من المحتمل ألا تتصل إحداهما بدبابيس الشحن تمامًا. لذا، بينما تعتقد أنها تشحن، قد تكون في الواقع تستنزف البطارية ببطء.
ولحسن الحظ، الحل بسيطٌ جدًا. فباستخدام قطعة قطن، يمكن للمستخدمين تنظيف الجزء الداخلي من العلبة حول المسامير المعدنية ومسح مقابس سماعة AirPod أيضًا. مع العلم أنه حتى لو لم تلاحظ أي أوساخ، فإن تراكم القليل من الغبار قد يؤثر على سلاسة العمل.
طريقة الاستخدام
إذا لم يُجدِ ذلك نفعًا، فقد يعود السبب إلى طريقة استخدامك لسماعات AirPods. ولمن لا يعلم، تؤدي كل سماعة مهام مختلفة، مما يؤثر على بطارياتها بشكل مختلف.
وعادةً، تتولى إحدى سماعتي Airpods التحكم بالميكروفون، على سبيل المثال للمكالمات أو عند استخدام "سيري"، بينما تتولى الأخرى التحكم بالضوضاء.
ويمكنك موازنة استخدامهما للبطارية إذا رغبت في ذلك من خلال تبديل أدوارهما في إعدادات جهاز "آيفون". ومع ذلك، يجب على مستخدمي "أبل" أيضًا الانتباه إلى سماعة Airpods التي يُخرجونها من العلبة لاستخدامها.
ومع أن الأمر يبدو عشوائيًا بعض الشيء، إلا أنه مع مرور الوقت، قد يُسبب تدهورًا غير متساوٍ بين السماعتين. فعند عدم استخدام سماعة في أذنك، من المرجح أن تنتقل إلى وضع توفير الطاقة، بينما تستمر الأخرى في تشغيل الأصوات. وقد يؤدي هذا إلى احتياج إحداهما لدورات شحن أطول من الأخرى. 
لذا، ابذل قصارى جهدك لضمان استخدام سماعات AirPods بالتساوي كي تتجنب نفاد شحن البطارية. وتذكّر أن تعديلات بسيطة قد تُحدث فرقًا كبيرًا في ضمان عدم انقطاع الطاقة أثناء تنقلاتك.
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