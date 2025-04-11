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الفيديو المزدوج.. تعرف على ابرز ميزات آيفون 17
تكنولوجيا
2025-04-11 | 02:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
365 شوهد
السومرية نيوز
- تكنولوجيا
في الوقت الذي لم تعد فيه الهواتف الذكية أداة اتصال فقط، يبدو أن أبل قررت تقديم ميزة جديدة في هواتف
iphone
17 القادمة تجعلك قادرًا على تسجيل الفيديو من كاميرا الهاتف الأمامية والخلفية في الوقت نفسه.
تسجيل فيديو مزدوج
وتشير الشائعات إلى إطلاق
iphone
17 Pro في أيلول القادم، ولكن من خلال التسريبات والشائعات، هنالك ميزة جديدة يُمكن توقعها في الهاتف الذكي القادم.
هذه الميزة هي في تطبيق الكاميرا، الذي سيسمح لك بتسجيل فيديو مزدوج. بمعنى آخر، يُمكن للمستخدمين تسجيل الفيديو بكلا الكاميرتين الأمامية والخلفية في الوقت نفسه باستخدام هذه الميزة، مما قد يُحسّن تجربة إنشاء المحتوى.
مع العلم أن تطبيقات الجهات الخارجية قدمت ميزات مماثلة، ولكن دمجها مباشرةً في تطبيق الكاميرا الأساسي من شأنه أن يُسهّل الأمور على العملاء.
وفي السياق عينه تم التلميح مؤخرًا إلى التغييرات المُتوقعة في تصميم نظام iOS 19 ومن بينها تقديم ميزة كاميرا جديدة في سلسلة
iphone
17 القادمة.
ومن المُرجح أن يستفيد مُنشئو المحتوى من ميزة تسجيل الفيديو المزدوج هذه، لأنها ستضيف بعض الإثارة على المشاهد.
من الجدير ذكره أن هذه الميزة ليست جديدة. فقد طرحت سامسونج ميزة مشابهة لأول مرة في عام 2013 مع هاتف Galaxy S4، وتم تضمينها لاحقًا في عدد من هواتف أندرويد الأخرى.
ويُحتمل أن يتضمن نظام تشغيل أبل القادم عرض علامات تبويب مُحسّن، ورسومات متحركة جديدة وأيقونات دائرية. في سياق متصل قد يخضع هاتف iPhone 17 Pro الذي سيعمل بنظام تشغيل iOS 19 القادم لعدد من التعديلات التصميمية مقارنةً بسابقه.
ومن المتوقع أن يتضمن الهاتف وحدة كاميرا مستطيلة وغطاء خلفيا ثنائي اللون مصنوعا من الألومنيوم والزجاج.
ومن المتوقع أيضًا تحسين كاميرا هاتف iPhone القادم حيث ستتضمن كاميرا بدقة 48 ميغابكسل مع تقريب بصري 3.5 مرات.
وهناك أيضًا شائعات بأن iPhone 17 Pro سيأتي بمعالج Apple A19 Pro، الذي سيُحسّن الأداء ويدمج قدرات
الذكاء الاصطناعي
. بالإضافة إلى ذلك، اقترحت بعض التسريبات أن الهاتف سيقدم تسجيل فيديو بدقة 8K، وهو تحسن كبير مقارنة بتسجيل الفيديو بدقة K4 في الطرازات الحالية.
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