خلل يضرب تطبيق "واتساب" في العراق

وشكا مستخدمون للتطبيق التابع لشركة "ميتا"، من صعوبة في وصول الرسائل والوسائط المتعددة.ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه المشكلة عامة أم تقتصر على أو تشمل دول أخرى.