انتقلت إلى أندرويد.. خرائط أبل تخرج من عزلتها

واستمرارًا لهذا التوجه، أطلقت أبل مؤخرًا خدمةً أخرى من خدماتها الشهيرة على أندرويد، وهي خرائط أبل.ميزات أساسيةتقدم خرائط أبل على أندرويد حاليًا ميزات أساسية مثل البحث عن الأماكن والاتجاهات، ولكنها تفتقر إلى معلومات تسجيل الدخول والمواصلات العامة.وتخطط أبل لإضافة المزيد من الميزات إلى خرائطها على أندرويد ، مما يشير إلى تحسين الوظائف في المستقبل. لكن هناك مفاجأة.فخرائط أبل لأجهزة أندرويد غير متوفرة كتطبيق على متجر "غوغل بلاي"، وبدلاً من ذلك، أتاحت أبل لمستخدمي أندرويد زيارة موقع maps.apple.com من متصفحات هواتفهم للوصول إلى خدمة الملاحة.وتجدر الإشارة إلى أن خرائط أبل على متصفحات وإدج وأندرويد تختلف عن خرائط أبل التي يستمتع بها مستخدمو أجهزة آيفون من حيث الوظائف.على سبيل المثال، لا يمكنك الوصول إلى جميع الأماكن المحفوظة، كما أنها لا توفر معلومات مفصلة حول وسائل النقل العام داخل منطقة أو مدينة معينة.وظائف بسيطةفي الوقت الحالي، تبدو وظائف خرائط أبل على أندرويد بسيطة جدًا، حيث تسمح للمستخدمين بالبحث عن الأماكن والحصول على الاتجاهات، وتساعدهم في العثور على الأماكن المهمة القريبة، مثل محطات الوقود.لذلك إذا كنت تنتظر تجربة خرائط أبل دون الحاجة إلى تغيير هاتفك، فهذا هو الوقت المناسب إذا كنت لا تمانع التنازل عن بعض الميزات.مع ذلك، لا تتفاجأ إذا رأيت علامة "الإصدار التجريبي" عند فتح خرائط أبل على متصفح هاتف أندرويد. وقد يشير هذا إلى أن أبل تُطلق التحديثات تدريجيًا.