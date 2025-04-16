ميزات خفية.. 5 خطوات لتأمين حسابك على "واتساب"

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
جمعنا الهوى
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
إنتر يتخطى بايرن ويضرب موعدا مع برشلونة بدوري الأبطال
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-522786-638804238027934202.jpg
ميزات خفية.. 5 خطوات لتأمين حسابك على "واتساب"
تكنولوجيا
2025-04-16 | 14:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
470 شوهد
السومرية نيوز
–تكنولوجيا
يوفر تطبيق "واتساب" العديد من الميزات الأمنية المخفية، التي لا يتم تفعيلها تلقائيًا، لكنها متاحة بسهولة للراغبين في رفع مستوى الأمان والخصوصية.
ويُعتبر "
واتس آب
" من أكثر تطبيقات المراسلة استخدامًا عالميًا، إلا أنه يواجه انتقادات بسبب عدم توافقه الكامل مع بعض اللوائح التنظيمية، كما هو الحال في
الاتحاد الأوروبي
.
ويتطلب تأمين "واتس آب" يتطلب اتخاذ بعض الخطوات اليدوية، وفقًا لموقع "Computer Hoy"، الذي تحدث عن أبرز 5 إعدادات يمكن تفعيلها لتعزيز أمان حسابك.
استخدام رمز سري
لحماية محادثاتك الخاصة من المتطفلين، قم بتفعيل خيار "قفل المحادثات" من خلال الضغط على الثلاث نقاط الرأسية في أعلى الزاوية اليمنى، ثم التوجه إلى الإعدادات، ثم الخصوصية، ثم قفل المحادثات.
وفي حال كنت تستخدم هذه الميزة لأول مرة، سيُطلب منك إنشاء رمز سري، والذي ستحتاج إليه لاحقًا للبحث عن المحادثات المقفلة والوصول إليها.
كما يمكنك أيضًا الوصول إلى هذه الدردشات من خلال التمرير إلى نهاية قائمة المحادثات، ولكن استخدام
الرمز
السري
في البحث أكثر سهولة.
الأرقام المجهولة
ولحماية بياناتك الشخصية مثل صورة الملف الشخصي أو الحالة أو وقت آخر ظهور، يُفضل تقييد رؤيتها على جهات الاتصال فقط.
ولتفعيل هذه الميزة اتبع الخطوات التالية: الإعدادات ثم الخصوصية ثم من يمكنه رؤية معلوماتي الشخصية، ثم اختر "جهات اتصالي" لجميع الخيارات (آخر ظهور، الصورة، المعلومات، والحالة).
وعلى الرغم أن هذا الإجراء بسيط، لكنه فعّال في منع الأشخاص غير المعروفين من استغلال بياناتك لأغراض خبيثة، مثل محاولات التصيد والاحتيال.
الرسائل المؤقتة
تتيح ميزة الرسائل المؤقتة حذف الرسائل تلقائيًا بعد فترة محددة، مما يضيف طبقة من الخصوصية، خاصة في المحادثات الحساسة.
وللقيام بذلك، عليك الإنتقال إلى الإعدادات ثم الخصوصية ثم الرسائل المؤقتة، ثم اختر المدة التي تناسبك (24 ساعة، 7 أيام، أو 90 يومًا).
ويُطبّق هذا الخيار فقط على المحادثات الجديدة بعد تفعيله، ولا يؤثر على المحادثات السابقة.
تشفير النسخ الاحتياطي
رغم أن المحادثات مشفّرة تلقائيًا، إلا أن النسخ الاحتياطية على "Google Drive" أو "iCloud" لا تكون مشفّرة بشكل افتراضي.
ولتأمينها، قم بتفعيل التشفير الكامل من خلال الذهاب إلى الإعدادات ثم الدردشات ثم النسخ الاحتياطي ثم النسخ الاحتياطي المشفّر من طرف إلى طرف، ثم اتبع التعليمات لإنشاء كلمة مرور أو مفتاح تشفير خاص بك.
ويعمل هذا التشفير على منع أي جهة، حتى واتس آب نفسه، من الوصول إلى بيانات النسخ الاحتياطي دون إذنك.
عنوان "IP"
يُعد عنوان"IP" أحد أهم البيانات، التي تكشف عن موقعك وهويتك الرقمية، ولتأمينه، يُنصح باستخدام شبكة "VPN" موثوقة، خصوصًا أثناء استخدام
المكالمات
أو إرسال الوسائط.
ولا يحمي استخدام "VPN" عنوان "IP"فقط، بل يضيف طبقة تشفير إضافية للاتصال، مما يقلل من فرص التعقب أو التطفل، خاصة عند استخدام شبكات "Wi-Fi" عامة.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
الأكثر ترقبًا.. واتساب يسعى لإضافة الميزة
09:43 | 2025-03-24
ميزة جديدة قادمة في واتساب
06:20 | 2025-02-14
تسمح للمستخدمين بدفع الفواتير.. واتساب يطرح ميزة جديدة
10:00 | 2025-02-07
واتساب يختبر ميزة محادثات جديدة.. تعرف عليها
04:41 | 2025-02-05
واتنساب
ميزات
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
فنان مصري يثير القلق: حاسس إني هموت
فن وثقافة
30.18%
14:25 | 2025-04-15
فنان مصري يثير القلق: حاسس إني هموت
14:25 | 2025-04-15
خبر سار يخص الدولار
اقتصاد
27.07%
09:52 | 2025-04-16
خبر سار يخص الدولار
09:52 | 2025-04-16
أول تعليق لكاساس بعد قرار اتحاد الكرة فسخ عقده
رياضة
23.25%
16:52 | 2025-04-15
أول تعليق لكاساس بعد قرار اتحاد الكرة فسخ عقده
16:52 | 2025-04-15
انخفاض سعر الدولار في بغداد
اقتصاد
19.5%
10:10 | 2025-04-15
انخفاض سعر الدولار في بغداد
10:10 | 2025-04-15
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
قضاء الزبير البصرة - الحلقة ١٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-17
ناس وناس
قضاء الزبير البصرة - الحلقة ١٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-17
مايك السومرية
سولاف الجليل - الحلقة ٢ | season 1
15:10 | 2025-04-16
مايك السومرية
سولاف الجليل - الحلقة ٢ | season 1
15:10 | 2025-04-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-16
Live Talk
سلبيات فرق العمر بين الشريكين - الحلقة ٩ | 2025
10:30 | 2025-04-16
Live Talk
سلبيات فرق العمر بين الشريكين - الحلقة ٩ | 2025
10:30 | 2025-04-16
استديو Noon
التحدي 16-4-2025 | 2025
07:00 | 2025-04-16
استديو Noon
التحدي 16-4-2025 | 2025
07:00 | 2025-04-16
صباحكم أحلى مع سلمى
أحلى قصة وعبرة 16-4-2025 | 2025
02:30 | 2025-04-16
صباحكم أحلى مع سلمى
أحلى قصة وعبرة 16-4-2025 | 2025
02:30 | 2025-04-16
طل الصباح
زوم كيفك؟انت شنو؟ 15-4-2025 | 2025
00:30 | 2025-04-16
طل الصباح
زوم كيفك؟انت شنو؟ 15-4-2025 | 2025
00:30 | 2025-04-16
طل الصباح
ركز 16-4-2025 | 2025
00:30 | 2025-04-16
طل الصباح
ركز 16-4-2025 | 2025
00:30 | 2025-04-16
52 دقيقة
ظاهرة ملاحقة المسعفين تهدد الانسانية - حلقة ١ | الموسم 7
15:10 | 2025-04-15
52 دقيقة
ظاهرة ملاحقة المسعفين تهدد الانسانية - حلقة ١ | الموسم 7
15:10 | 2025-04-15
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
قضاء الزبير البصرة - الحلقة ١٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-17
ناس وناس
قضاء الزبير البصرة - الحلقة ١٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-17
مايك السومرية
سولاف الجليل - الحلقة ٢ | season 1
15:10 | 2025-04-16
مايك السومرية
سولاف الجليل - الحلقة ٢ | season 1
15:10 | 2025-04-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-16
Live Talk
سلبيات فرق العمر بين الشريكين - الحلقة ٩ | 2025
10:30 | 2025-04-16
Live Talk
سلبيات فرق العمر بين الشريكين - الحلقة ٩ | 2025
10:30 | 2025-04-16
استديو Noon
التحدي 16-4-2025 | 2025
07:00 | 2025-04-16
استديو Noon
التحدي 16-4-2025 | 2025
07:00 | 2025-04-16
صباحكم أحلى مع سلمى
أحلى قصة وعبرة 16-4-2025 | 2025
02:30 | 2025-04-16
صباحكم أحلى مع سلمى
أحلى قصة وعبرة 16-4-2025 | 2025
02:30 | 2025-04-16
طل الصباح
زوم كيفك؟انت شنو؟ 15-4-2025 | 2025
00:30 | 2025-04-16
طل الصباح
زوم كيفك؟انت شنو؟ 15-4-2025 | 2025
00:30 | 2025-04-16
طل الصباح
ركز 16-4-2025 | 2025
00:30 | 2025-04-16
طل الصباح
ركز 16-4-2025 | 2025
00:30 | 2025-04-16
52 دقيقة
ظاهرة ملاحقة المسعفين تهدد الانسانية - حلقة ١ | الموسم 7
15:10 | 2025-04-15
52 دقيقة
ظاهرة ملاحقة المسعفين تهدد الانسانية - حلقة ١ | الموسم 7
15:10 | 2025-04-15
اخترنا لك
"أبل" تجري تغييراً ثورياً على شاشة هواتف آيفون الجديدة
13:12 | 2025-04-16
هل يكون "نبتون" بديلا ناجحا لتيك توك؟
03:42 | 2025-04-16
اتصال بشبكة واي فاي دون استخدام كلمة المرور
07:34 | 2025-04-15
قائمة هواتف يمكن تحميل النسخة الاختبارية من Android 16 عليها
01:30 | 2025-04-15
"استعارة الملامح".. مخاطر محتملة من تجربة "صورتك الكارتونية" بالذكاء الاصطناعي
04:29 | 2025-04-14
انتقلت إلى أندرويد.. خرائط أبل تخرج من عزلتها
10:41 | 2025-04-13
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.