4 طرق لاستخدام منافذ "USB" في سيارتك

ومن الميزات الشائعة الأخرى وجود منافذ USB متعددة في السيارات.ويختلف عدد هذه المنافذ وموقعها باختلاف الطراز، لكن عادةً ما توجد بالقرب من الكونسول الوسطي الأمامي والخلفي.كما تتضمن بعض الطرازات منفذ "USB" داخل القفازات.ومن المهم ملاحظة أن منافذ "USB" في سيارتك ليست جميعها متشابهة، فقد تكون من نوع "USB-A" التقليدي، أو من نوع "USB-C" الأحدث.بالإضافة إلى ذلك، قد تختلف وظائف منافذ "USB" بشكل كبير، فبعضها مصمم للشحن، بينما يدعم البعض الآخر نقل البيانات فقط.لذلك سنشرح لك طرقاً مختلفة لاستخدام منافذ "USB" في سيارتك لمساعدتك على تحقيق أقصى استفادة منها، وذلك على النحو الآتي:شحن أجهزتكتتمثل أكبر ميزة لوجود منافذ "USB" في سيارتك في إمكانية شحن هاتفك الذكي أثناء التنقل.وبهذه الطريقة، لن تحتاج إلى حمل شاحن معك أينما ذهبت، مع أنك ستحتاج إلى لتوصيل هاتفك الأندرويد أو الآيفون بمنفذ USB في السيارة.وبالطبع، لا يقتصر الأمر على الهواتف الذكية فقط، بل يمكنك شحن أجهزتك اللوحية، وسماعات الأذن اللاسلكية، وغيرها من الأجهزة التي تعمل بمنفذ USB.وتذكّر أن سرعات الشحن من منافذ USB هذه عادةً ما تكون أبطأ من سرعات الشاحن العادي، والسبب أن معظم منافذ USB في السيارة توفر تياراً كهربائياً أقل، مما يؤدي إلى شحن أبطأ.وإذا كنت ترغب في شحن أسرع، يمكنك التفكير في الحصول على شاحن سيارة USB، يمكن توصيله بمقبس ولاعة السجائر في سيارتك، واستخدام منافذ USB المتعددة لشحن أجهزتك.نظام المعلومات والترفيهتدعم معظم السيارات الحديثة "Android Auto" و"Apple CarPlay"، ما يتيح لك التفاعل مع هاتفك من خلال نظام المعلومات والترفيه في سيارتك.ويتيح لك هذا إجراء واستقبال ، واستخدام الخرائط، وحتى التحدث مع المساعد الرقمي في هاتفك.ورغم إمكانية استخدام "Android Auto" و"Apple CarPlay" لاسلكياً، إلا أن استخدام منفذ USB يتيح لك الاستمتاع بجميع هذه الميزات، وشحن هاتفك في الوقت نفسه.تشغيل الموسيقىكذلك، يتيح منفذ USB في سيارتك تشغيل الموسيقى مباشرةً من ذاكرة فلاش USB.كل ما عليك فعله هو تحميل أغانيك المفضلة على ذاكرة USB، وتوصيلها بالمنفذ في وحدة التحكم الرئيسة في سيارتك، واختيار مصدر الصوت المناسب.ومع ذلك، يجب عليك التأكد من تخزين الملفات بتنسيقات صوتية شائعة تدعمها سيارتك.تثبيت تحديثات البرامجكما هو الحال مع أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، تتلقى وحدة الوسائط المتعددة في سيارتك تحديثات البرامج من الشركة المصنعة.وبينما يمكن تثبيت هذه التحديثات لاسلكياً في السيارات الحديثة، تتطلب الطرازات القديمة عادةً ذاكرة فلاش USB للتثبيت.وهنا، لا بد من الإشارة إلى أن خطوات تثبيت هذه التحديثات عبر USB تختلف باختلاف طراز السيارة، وأنه تجب تهيئة ذاكرة فلاش USB بنظام ملفات متوافق مع السيارة.ولتثبيت تحديث البرامج، عليك أولاً تنزيل ملف التحديث من موقع الشركة المصنعة لسيارتك على ذاكرة فلاش USB.بعد ذلك، أدخل الذاكرة في وحدة التحكم الرئيسة لسيارتك، واختر "تحديثات النظام"، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتثبيت التحديث.وتوفر معظم الشركات المصنعة تعليمات مفصلة على مواقعها الإلكترونية، لذا يمكنك الرجوع إليها إذا احتجت إلى مساعدة.