1.6 مليون محاولة اختراق لمايكروسوفت

وفي تقريرها الأخير بعنوان "إشارات سيبرانية " (Cyber Signals)" أفصحت الشركة عن حجم التهديدات التي واجهتها بين أبريل (نيسان) 2024 وأبريل 2025، وكذلك عن الدفاعات الواسعة التي نشرتها للتصدي لها.

فخلال هذه الفترة، نجحت " " في إحباط محاولات احتيال بقيمة 4 مليارات دولار، ورفضت 49 ألف طلب شراكة احتيالي، وحجبت نحو 1.6 مليون محاولة تسجيل عبر الروبوتات في الساعة الواحدة.

يركز تقرير هذا العام على كيفية تغيير طبيعة الاحتيال، ليس فقط من حيث التعقيد، بل من حيث سهولة الوصول إليه أيضاً.

إذ يستخدم مجرمو الإنترنت أدوات الذكاء الاصطناعي لصناعة عمليات احتيال أكثر إقناعاً، بسرعة أكبر وبتكلفة أقل.

ووفقاً لـ"مايكروسوفت"، فإن جزءاً كبيراً من هذا النشاط ينطلق من أسواق رقمية رئيسية مثل وألمانيا؛ نظراً لحجم التجارة الإلكترونية فيهما.