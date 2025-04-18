الريلز أصبح تجربة جماعية.. ميزة جديدة في "إنستغرام"

في خطوة تعكس محاولات إنستغرام المستمرة لمنافسة واستعادة مكانته كمنصة للتفاعل بين الأصدقاء، أطلق التطبيق ميزة تفاعلية جديدة تحمل اسم "Blend".

تتيح الميزة الجديدة للمستخدمين إنشاء موجز مشترك من مقاطع الفيديو القصيرة (ريلز) يمكن تخصيصه ومشاركته مع الأصدقاء فقط.

الميزة الجديدة، التي أعلن عنها إنستغرام، وفقًا لتقرير نشره موقع The Verge المتخصص في ، تُعد تحولًا مهمًا في طريقة استهلاك المحتوى على المنصة.

إذ لم يعد الأمر مقتصرًا على تصفح الريلز بناءً على الخوارزميات فقط، بل أصبح بالإمكان مشاركة تجربة مشاهدة أكثر خصوصية وتفاعلية مع شخص واحد أو مجموعة مختارة من الأصدقاء.

كيف تعمل الميزة؟

يقوم المستخدم بفتح محادثة خاصة "سواء فردية أو جماعية"، ثم يضغط على أيقونة "Blend" الجديدة التي تظهر أعلى نافذة الدردشة.

ثم يمكنه اختيار "Invite" لدعوة الأشخاص المشاركين في الدردشة إلى الانضمام لهذا الموجز المشترك.

وعند تفعيل الميزة، سيبدأ إنستغرام بعرض مقاطع ريلز مقترحة تُبنى على اهتمامات المشتركين في "Blend"، ما يسمح لهم باكتشاف محتوى جديد يتقاطع مع ميولهم.

بالإضافة إلى أن الموجز يتم تحديثه يوميًا ليضمن تدفقًا مستمرًا للمحتوى الملائم.



عودة إلى الجذور

ويرى مراقبون أن إنستغرام يحاول من خلال "Blend" إعادة إحياء العنصر الاجتماعي الذي بدأ يتلاشى تدريجيًا في ظل سيطرة المؤثرين والإعلانات.

فالمنصة التي بدأت كمكان لتبادل اللحظات الشخصية أصبحت مؤخرًا مزدحمة بمحتوى تسويقي ضخم، وهو ما جعل التجربة أكثر استهلاكًا وأقل تواصلًا.

لكن مع "Blend"، يبدو أن إنستغرام يسعى لأن يجعل من تجربة مشاهدة الريلز نشاطًا اجتماعيًا مرة أخرى عن طريق نشاط يُشارك فيه الأصدقاء اكتشافاتهم، ويقتربون أكثر من بعضهم البعض عبر ما يشاهدونه سويًا.

منافسة مباشرة مع

ورغم أن تيك توك يُعد المنافس الأكبر في مجال الفيديوهات القصيرة، إلا أن ميزة "Blend" تُقدم شيئًا لا توفره تيك توك حاليًا، وهي تجربة تفاعلية خاصة، مبنية على علاقات اجتماعية حقيقية، وليست فقط محتوى عشوائي يقدمه الخوارزم.

كما أن هذه الخطوة قد تعزز من معدلات التفاعل داخل التطبيق، وتزيد من الوقت الذي يقضيه المستخدمون في استكشاف الريلز، خاصة إن شعروا بأن ما يُعرض لهم نابع من دائرة أصدقائهم وليس مجرد اقتراحات آلية.