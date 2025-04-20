دولة عربية تقترب من تأمين رقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية

تشهد الإمارات تفاؤلاً بشأن تأمين الوصول إلى الرقائق المتطورة الخاضعة حالياً لقيود التصدير الأميركية، بعد تعهدها باستثمار 1.4 تريليون دولار لتعزيز العلاقات مع .

وتحقق "تقدماً جيداً وملموساً للغاية" نحو تأمين أشباه الموصلات المتقدمة من ، وفق بينغ شياو، الرئيس التنفيذي لشركة "جي 42" (G42)، الرائدة في مجال في الإمارات.

وكثّفت الإمارات استثماراتها بقطاعي التكنولوجيا والطاقة في الولايات المتحدة سعياً للحصول على الرقاقات الضرورية لطموحاتها في أن تصبح قوةً عظمى في مجال الذكاء الاصطناعي. وتصنف الإمارات حالياً في المستوى الثاني من قواعد نشر الذكاء الاصطناعي، التي تُقيّد عدد المعالجات التي يُمكن تصديرها إلى معظم الدول.

وفي الشهر الماضي، أعلن أن الإمارات ستستثمر 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة على مدى العقد المقبل، عقب اجتماع بين الرئيس ترمب ومستشار الإماراتي ، الذي يشرف على بقيمة 1.5 تريليون دولار تضم مجموعة "جي 42".

وقبيل ذلك الاجتماع، أفاد أشخاص مطلعون على خطط الشيخ بأنه سيسعى لتسهيل الحصول على الرقائق، وسيُسلّط الضوء على خطط الإمارات للبنية التحتية التكنولوجية المُقامة على الأراضي الأميركية.

ويشمل ذلك تمويلًا من شركة "إم جي إكس" (MGX)، التي يرأسها الشيخ طحنون، لمشروع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 100 مليار دولار، الذي كشف عنه ترمب خلال أسبوعه الأول في منصبه.

وقال شياو، وهو أيضاً عضو بمجلس للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، في مقابلة: "نودّ مواصلة تعزيز حضورنا في الولايات المتحدة. لدينا شروطنا بالطبع".

وأضاف: "نريد أن تكون العلاقة مفيدة للطرفين".