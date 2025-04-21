أول إعادة تصميم منذ سنوات.. مفاجأة في آيفون 17

إلى جانب هواتف 17 و17 Pro و17 Pro Max التي سيتم إطلاقها في القادم، تعتزم شركة أبل إطلاق هاتف iPhone 17 Air الجديد لتوسيع سلسلة هواتف آيفون لعام 2025.يُذكر أن جهودًا سابقة مثل iPhone miniوiPhone قد حققت نجاحًا متفاوتًا، لذلك تُعوّل أبل الآن على تصميم أنحف يحمل علامة Airالتجارية لجذب المشترين المهتمين بالتصميم.نحيف ومتميّزبينما لا يزال الإعلان الرسمي على بُعد أشهر، قدّمت التسريبات المبكرة لمحة عمّا قد يكون أنحف وأكثر هواتف iPhone تميزًا من أبل حتى الآن.ووفقًا للصور المسرّبة والتقارير المتداولة ، سيتميز iPhone 17 Air بتصميم فائق النحافة، إذ يُقال إن سمك هيكله يتراوح بين 5.5 مم و6 مم.وإذا كان هذا صحيحًا، فسيجعله أنحف هاتف آيفون أطلقته أبل على الإطلاق، متجاوزًا حتى آيفون 6، الذي كان يُعد أنيقًا في ذلك الوقت؛ مع ذلك، قد يكون للتصميم النحيف ثمن.وتشير التوقّعات إلى أن هاتف iPhone 17 Airسيأتي مزوّدًا بكاميرا خلفية بدقة 48 ميغابكسل، سيتم تثبيتها في وحدة مستطيلة، وهو تحوّل غير معتاد في لغة التصميم المعتادة لشركة أبل.ومن المثير للاهتمام أن إعداد الكاميرا الجديد هذا يتناقض مع التقارير السابقة التي أشارت إلى وضع الكاميرا في المنتصف العلوي.المواصفات والأداءمن حيث الأداء، تشير التسريبات إلى أن iPhone 17 Air سيأتي مزوّدًا بشريحة A19 القياسية، على عكس شريحة A19 Pro التي ستُستخدم لتشغيل طرازي Pro وPro Max.وتُبرز هذه الخطوة موقف أبل من طراز Airكإصدار أكثر تركيزًا على التصميم وبمواصفات متوسطة.ويُقال أيضًا إن iPhone 17 Air سيحتوي على شاشة تتراوح بين 6.6 و6.7 بوصة، مقارنةً بهاتف iPhone 17 المتوقع بشاشة 6.3 بوصة، وشاشة Pro Max التي تبلغ 6.9 بوصة.ومن المرجّح أن تُطلق أبل خلال حدثها السنوي في أيلول 2025 سلسلة iPhone 17 Air الجديدة، التي قد تكون أحد أكثر هواتف آيفون لفتًا للانتباه في السنوات الأخيرة.