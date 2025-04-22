لماذا توفر بعض مكالمات آيفون خيار الرفض؟

على سبيل المثال، قد تتساءل عن معنى السهم الموجود أعلى الشاشة أو ما تشير إليه النقاط البرتقالية والخضراء.تعدد الخياراتمن الغموض الشائع في أجهزة آيفون أيضًا، سبب ظهور خيار "التمرير للرد" أحيانًا عند تلقي مكالمة، بينما يظهر زرا "رفض" و"قبول" بدلاً منهما في أحيان أخرى.لكنْ، هناك تفسير بسيط لذلك. فعند فتح قفل جهاز آيفون، سترى الزرين الأحمر والأخضر لرفض المكالمة والرد عليها. وفي أحدث إصدارات iOS، لا يظهر حتى تنبيه بملء الشاشة إذا كنت تشاهد فيديو أو تلعب لعبة. بدلاً من ذلك، يظهر شريط في الأعلى.ويمكنك تغيير هذا في الإعدادات إذا كنت تفضل عرض تنبيهات الواردة بملء الشاشة. ومن ناحية أخرى، يظهر خيار "التمرير للرد" فقط عند تلقي مكالمة وجهاز الآيفون مقفل.مع ذلك، لا يزال بإمكانك رفض المكالمات بالضغط على الزر الجانبي مرتين، مما يُحوّل المكالمة إلى البريد الصوتي. أما إذا ضغطت مرة واحدة على الزر الجانبي، فسيسكت صوت رنين المكالمة فقط دون رفضها.الحاجة لشاشتي مكالماتبالطبع، فإن السؤال الذي يطرح: ما هي الحاجة لشاشتي مكالمات واردة مختلفتين؟ في الإصدارات السابقة من نظام iOS، وتحديدًا من iOS 1 إلى iOS 5، كانت أبل تُقدّم شاشة واحدة فقط للمكالمات الواردة مع خيارات للرد على المكالمات أو رفضها.وكان هذا يعمل بشكل جيد عندما يكون جهاز آيفون غير مقفل، حيث من المرجح أنك كنت تنظر إليه. مع ذلك، تخيّل أن جهاز آيفون في جيبك أو حقيبتك، وأنك ترد على مكالمة أو ترفضها عن طريق الخطأ بلمسة طائشة.لحل هذه المشكلة، قدمت أبل خيار "التمرير للرد" مع نظام iOS 6 . وكان هذا حلاً ذكيًا؛ إذ إن تحريك الشاشة من اليسار إلى اليمين أقل عرضة للوقوع عن طريق الخطأ.مع العلم أنه في هواتف أندرويد، تُقدم معظم الأجهزة شاشة واحدة فقط للمكالمات الواردة، سواء كان الهاتف مقفلاً أم مفتوحاً. وللرد على المكالمات أو رفضها، ما عليك سوى تمرير الزر الأخضر أو الأحمر لأعلى أو للجانب، مما يُساعد على منع أي تصرفات غير مقصودة.