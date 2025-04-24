مشكلة كبيرة تعترض مشروع أمازون الجديد

وتبعا لمصادر الوكالة فإن " تواجه صعوبات في إنتاج الأقمار الصناعية، ولم تطلق الشركة حتى الآن إلا بضعة عشرات من أقمارها إلى المدار، ما يشير إلى أن مشروع أقمار Kuiper المنافسة لأقمار ستارلينك لن يتم إطلاقه في الموعد المحدد".

وبحسب صحافيي الوكالة فإن "شركة حصلت على عقد حكومي من لتنفيذ مشروع أقمارها الاصطناعية المخصصة لتقديم للأرض، ولربط مستخدمي شبكة أقمار Kuiper بالإنترنت هناك حاجة لإطلاق 1600 قمر صناعي، ومن المتوقع أن أمازون لن تستطيع إطلاق هذا العدد من الأقمار في الوقت المحدد”.

وأضافوا: "لذا ستطلب من الأمريكية تأجيل إطلاق خدمات المشروع، وعلى سبيل المقارنة فإن شركة إكس لديها حاليا أكثر من سبعة آلاف قمر ستارلينك عامل في المدار".

وحول الموضوع قال مصدر في شركة أمازون لصحيفة Seeking Alpha:"لقد صممنا بعضا من أكثر أقمار الاتصالات تقدما على الإطلاق، وهدفنا هو بناء وإطلاق ما يكفي منها لبدء تقديم الخدمة للعملاء هذا العام".

وأشار المصدر إلى أن "إنتاج الأقمار الصناعية يسير وفق المحدد".

وتخطط شركة أمازون لإطلاق مجموعة كبيرة من أقمار Kuiper إلى المدار لمنافسة أقمار "ستارلينك" التابعة لشركة "سبيس إكس" الأمريكية، وعام 2023 أطلقت نموذجين أوليين من هذه الأقمار إلى المدار، في العام نفسه أعلنت الشركة أن النموذجين يعملان بنجاح، وأنها تخطط لإطلاق 3200 قمر من هذا النوع إلى .