6 إعدادات في آيفون قد تجعل حياتك أسهل

كل تحديث لنظام iOS يضيف أدوات وترقيات تجعل هاتفك أكثر ذكاءً وسهولة في الاستخدام، ولكن فقط إذا كنت تعرف مكانها.لذلك سنعرّفك على أبرز إعدادات iOS التي يجب عليك تغييرها الآن في هاتفك.منع تتبع موقعك الدقيقتتطلب بعض التطبيقات تتبع موقعك بشكل دقيق، لكن هذا لا يعني أن كل تطبيق على جهاز آيفون يحتاج إلى معرفة موقعك بدقة في كل لحظة. لهذا السبب، يمكنك منع أي تطبيق من تتبع موقعك الدقيق.حوّل الجزء الخلفي إلى زريمكن استخدام الجزء الخلفي من جهاز آيفون كزر سري لتفعيل بعض الإجراءات، مثل التقاط لقطة شاشة، أو تفعيل وضع الطاقة المنخفضة، أو تشغيل اختصار لتشغيل الموسيقى تلقائيًا عند الوصول إلى صالة الألعاب الرياضية.ويعمل زر الإجراء في هواتف آيفون 14 Pro والإصدارات الأحدث؛ ففي تطبيق الإعدادات، ستظهر لك قائمة بالإجراءات التي يمكنك تنفيذها بالنقر على الجزء الخلفي، مثل فتح الكاميرا، وتشغيل المصباح، والتمرير لأعلى وأسفل.فتح القفل أثناء ارتداء كمامةقد يكون فتح قفل هاتف آيفون باستخدام تقنية Face ID إذا كنت ترتدي كمامة أمرًا محبطًا لأن وجهك مغطى، لكن لحسن الحظ، مع نظام iOS، يمكنك فتح القفل من خلال ساعة أبل.وإذا كان لديك جهاز آيفون يعمل بنظام iOS 15.4 أو أحدث، فيمكنك فتح قفل آيفون أثناء ارتداء الكمامة دون ساعة أبل من خلال الإعدادات وتفعيل خيار Face ID مع الكمامة.ميزات شاشة القفلفي بعض الأحيان، قد ترغب في الاحتفاظ بمعلومات معينة في متناول يدك حتى عندما يكون هاتفك مقفلاً.لهذا السبب، تتيح لك أبل تفعيل بعض الميزات دون الحاجة إلى إلغاء قفل أجهزتك، مثل مركز الإشعارات، ومركز التحكم، وإمكانية الرد على الرسائل.ولتخصيص الميزات التي ترغب في الوصول إليها على شاشة القفل، افتح قائمة الإعدادات، وانقر على معرف الوجه ورمز المرور، وأدخل رمز المرور عند الطلب.مرر للأسفل حتى ترى قسم السماح بالوصول عند القفل، ثم بدّل أشرطة التمرير حسب تفضيلاتك.استخدام وضع التركيزنتلقى الكثير من الإشعارات يوميًا، ولكن ليست جميعها مهمة دائمًا، لهذا السبب، قدمت أبل ميزة تُسمى وضع التركيز. ويُمكن اعتبارها ميزة "عدم الإزعاج" مُخصصة لظروف مُحددة.ويُحظر وضع التركيز للتنبيهات الأقل أهمية، مع السماح بوصول إشعارات الأشخاص والتطبيقات المهمة، بحيث لا يفوتك أي شيء.يُمكنك إعداد أنواع مُختلفة من أوضاع التركيز لظروف مُحددة. للقيام بذلك، افتح قائمة الإعدادات، وانقر على "التركيز"، واختر أحد الخيارات المُتاحة لإعداد تفضيلات الإشعارات. انقر على رمز الإضافة (+) في الزاوية العلوية اليمنى لإضافة وضع تركيز جديد.تنظيم التنبيهاتتسعى أبل لمساعدتك في إدارة إشعاراتك على نظام iOS، بدءًا من ميزة ملخص الإشعارات. فبدلاً من تراكم الإشعارات على شاشتك الرئيسة، يمكنك جدولة التنبيهات غير العاجلة لتصل في حزمة واحدة في وقت محدد من اليوم.وستظل الإشعارات المهمة، مثل والرسائل المباشرة والتنبيهات الأخرى الحساسة للوقت، تظهر فورًا. لتجربة ذلك، افتح الإعدادات، ثم اضغط على الإشعارات، ثم انقر على ملخص مجدول.