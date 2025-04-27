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الذكاء الاصطناعي يضع واتساب امام انتقادات مستخدميه
تكنولوجيا
2025-04-27 | 11:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
134 شوهد
السومرية نيوز
– تكنولوجيا
بدأ تطبيق "واتساب"
باطلاق
ميزة
الذكاء الاصطناعي
الجديدة المُدمجة في خدمة الرسائل، التي جوبهت بانتقادات شديدة لأنه لا يمكن للمستخدمين إزالتها.
ويقول "واتساب"، إن ميزة
الذكاء الاصطناعي
الجديدة المُدمجة في خدمة الرسائل اختيارية تمامًا، على الرغم من أنه لا يمكن إزالتها من التطبيق.
ويؤدي التفاعل مع ميزة الذكاء الاصطناعي إلى فتح روبوت دردشة مُصمم للإجابة على أسئلتك، ولكنها في المقابل أثارت انتباه وإحباط المستخدمين الذين لا يستطيعون إزالتها من التطبيق.
وتشبه هذه الميزة في واتساب ميزة "Recall" من
مايكروسوفت
، والتي كانت أداة مُفعلة دائمًا، قبل أن تواجه الشركة رد فعل وتقرر السماح للمستخدمين بتعطيلها.
وتُشبّه الشركة هذه الميزة بخيارات دائمة أخرى في التطبيق، مثل "القنوات" و"الحالة".
ليست متاحة للجميع
وأشارت ميتا، الشركة المالكة لتطبيق "واتساب"، إلى أن الميزة مُتاحة حاليًا في بعض الدول فقط، وتُشير إلى أنها قد لا تكون متاحة للجميع، حتى لو كان بإمكان مستخدمين آخرين في بلدك الوصول إليها.
وتتوفر هذه الميزة أيضًا على "
فيسبوك
ماسنجر" و"إنستغرام"، وكلاهما مملوك لشركة ميتا.
ويقول "واتساب" على موقعه الإلكتروني إن "ميتا للذكاء الاصطناعي"، يمكنها الإجابة على أسئلتك، وتعليمك شيئًا ما، أو المساعدة في ابتكار أفكار جديدة.
في المقابل، انتقد الكثير من الخبراء بشدة هذه الميزة، واتهموا "واتساب" باستغلال سوقها الحالي واستخدام البشر كعينات اختبار للذكاء الاصطناعي.
وأكدوا أنه لا ينبغي إجبار أحد على استخدام الذكاء الاصطناعي.
ما هي المخاوف؟
عند استخدام ميتا للذكاء الاصطناعي لأول مرة في واتساب، يُذكر أن روبوت الدردشة "لا يمكنه
قراءة
سوى الرسائل التي يتشاركها المستخدمون معه".
ويقول: "لا يستطيع ميتا قراءة أي رسائل أخرى في محادثاتك الشخصية، لأن رسائلك الشخصية تظل مشفرة من البداية إلى النهاية".
مع ذلك يقول الخبراء إنه في كل مرة تستخدم فيها هذه الميزة وتتواصل مع
meta ai
، عليك أن تتذكر أن أحد الطرفين هو ميتا، وليس صديقك.
لذلك، لا تشارك معلومات، بما في ذلك المواضيع الحساسة عن الآخرين أو عن نفسك، والتي لا ترغب في أن يحتفظ بها الذكاء الاصطناعي ويستخدمها.
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