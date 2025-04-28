مستشفى بدون أطباء بشريين... 14 طبيبًا من الروبوتات في الصين

ما هو "مستشفى الوكيل"؟تم تطوير هذا المستشفى بواسطة باحثين من في . يعمل المستشفى بنظام افتراضي يتضمن 14 طبيبًا و4 ممرضات بالذكاء الاصطناعي، قادرون على تشخيص الأمراض ووضع خطط علاجية مفصلة. وفقًا للتجارب، يمكن للأطباء بالذكاء الاصطناعي علاج ما يصل إلى 10,000 مريض في غضون أيام قليلة، بينما يحتاج الأطباء البشر إلى عامين على الأقل لتحقيق العدد نفسه .دقة عالية في التشخيصأظهرت اختبارات في "مستشفى الوكيل" دقة تصل إلى 93.06% في أسئلة اختبار الترخيص الطبي الأمريكي، خاصة في مجال أمراض الجهاز التنفسي. هذا المستوى من الدقة قدرة الذكاء الاصطناعي على محاكاة الخبرات الطبية البشرية .دور المستشفى في التعليم الطبييُعتبر "مستشفى الوكيل" منصة تدريبية مبتكرة لطلاب الطب، حيث يمكنهم التفاعل مع سيناريوهات طبية متنوعة بدون المخاطرة بالمرضى الحقيقيين. هذا النموذج يساعد في تعزيز مهارات التشخيص والعلاج لدى الطلاب .التوسع المستقبليمن المتوقع أن يتم تعميم استخدام "مستشفى الوكيل" في المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية في جميع أنحاء . كما يُخطط لاستخدامه في محاكاة السيناريوهات الطبية المستقبلية، مثل تفشي الأوبئة، مما يساهم في تحسين الاستعدادات الصحية الوطنية .يُعتبر هذا المستشفى خطوة هامة نحو دمج الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية، مما يفتح آفاقًا جديدة لتحسين جودة وتوسيع نطاق الوصول إليها.