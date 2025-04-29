لمنافسة ChatGPT.. ميتا تطلق تطبيق ذكاء اصطناعي مستقلاً

وأطلقت Meta روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي في سبتمبر/ أيلول 2023، وروجت له كمساعد رقمي مُولّد للذكاء الاصطناعي، قادر على تقديم ردود وإنشاء صور بناءً على طلبات المستخدم داخل تطبيقاتها الحالية.ووضعت الشركة في صدارة تطبيقاتها في أبريل/ نيسان الماضي، عندما استبدلت ميزة البحث في وإنستغرام وواتساب وماسنجر بروبوت الدردشة.وقال الرئيس التنفيذي للشركة ، في يناير/ كانون الثاني، إنه يعتقد أن عام 2025 "سيكون العام الذي يصل فيه مساعد عالي الذكاء والشخصية إلى أكثر من مليار شخص، وأتوقع أن يكون Meta AI هو مساعد الذكاء الاصطناعي ".أيضاً في يناير، قالت المديرة المالية لشركة Meta، لي، إن Meta AI لديه ما يقرب من 700 مليون مستخدم نشط شهرياً. مقابل 600 مليون مستحدم في ديسمبر/ كانون الأول.ويأتي إطلاق تطبيق Meta AI المستقل في أعقاب جهود مماثلة من غوغل Google، وشركة xAI التابعة لرجل الأعمال الأميركي . أصدرت الشركتان مؤخراً تطبيقات فردية لمساعديهما الرقميين Gemini وGrok.ويأتي الإعلان عن إطلاق Meta تطبيقاً مستقلاً للذكاء الاصطناعي تزامناً مع استضافة Meta لفعالية LlamaCon الافتتاحية للمطورين في مقرها الرئيسي في مينلو بارك، بولاية ، لعرض نماذج Llama الخاصة بعائلة الذكاء الاصطناعي.ويتطلع المستثمرون إلى أي دلائل على أن استثمارات Meta في الذكاء الاصطناعي تُحدث تأثيراً تجارياً فورياً. في يناير، أعلنت الشركة عن خطط لإنفاق ما يصل إلى 65 مليار دولار هذا العام لتوسيع بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي.ومن المرتقب أن تُعلن Meta عن نتائج أعمالها للربع الأول يوم الأربعاء.