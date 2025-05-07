ملايين هواتف أندرويد بحاجة إلى تحديث

واكتشفت ميتا هذه الثغرة التي تهاجم هواتف أندرويد في وقت سابق من العام.ثغرة ذاكرةتصف ميتا الثغرة الأمنية بأنها ثغرة ذاكرة في برنامج عرض الخطوط FreeType، والتي قد تؤدي إلى تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية.وكما هو الحال دائمًا، لا تتوفر تفاصيل إضافية حاليًا عن هذه الثغرة، رغم أن قد كشفت عنها في مارس/آذار الماضي.من جهتها، تقول غوغل إنه سيتم إصدار تصحيحات لهذه المشكلة خلال الأيام المقبلة.وكانت غوغل قد أشارت إلى أنها صححت مشكلة خطيرة جدًا هذا الشهر أيضًا، وهي ثغرة أمنية عالية في مكون النظام، والتي قد تؤدي إلى هجمات خفية دون الحاجة إلى قيام المستخدم بالنقر على أي شيء.أجهزة سامسونغفي الوقت الذي ستحصل فيه هواتف غوغل بيكسل على هذه التحديثات المهمة فورًا تقريبًا، من المُحتمل أن تنتظر هواتف سامسونغ الحصول عليها أيضًا.ومع ذلك، لم يتوفر بعد إصدار الأمان الشهري الخاص بسامسونغ.وبحسب الخبراء، يبدو أن الثغرة الأمنية قد تم إصلاحها لأنظمة أندرويد 13 و14، ولكن ليس لنظام 15، وهذا يعني أنها ربما قد تكون مُعالجة بالفعل أو لا تنطبق هذه الثغرة على نظام التشغيل الأحدث.لذلك، لا داعي للقلق لمن قاموا بالترقية إلى أندرويد 15 بالفعل، مع العلم أن هذا من شأنه أن يبعد خطر هذه الثغرة عن مستخدمي هواتف غالاكسي الذين قاموا بالترقية إلى أندرويد 15 لهواتفهم.لكن هناك ملايين المستخدمين المؤهلين الذين لم يقوموا بالترقية بعد، وهم الآن في دائرة الخطر.وبناءً على ذلك، لا يزال مستخدمو أجهزة غالاكسي يستخدمون إصدارًا متأثرًا بالثغرة من نظام التشغيل، وعليه يُنصح مالكو هواتف سامسونغ بالترقية إلى أندرويد 15 فور توفره، نظرًا لمجموعة ترقيات الأمان والخصوصية التي تأتي معه.وفي الختام، لا بد من التأكيد على ضرورة تثبيت تحديث الأمان لشهر أيار/مايو الجاري في أقرب وقت ممكن، أيًّا كان إصدار أندرويد الذي تستخدمه.