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تحديث من "أبل" قد يغير هاتف "آيفون" بالكامل.. لا تستخدمه

تكنولوجيا

2025-05-07 | 14:06
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تحديث من &quot;أبل&quot; قد يغير هاتف &quot;آيفون&quot; بالكامل.. لا تستخدمه
408 شوهد

السومرية نيوز – تكنولوجيا
تقوم غوغل بتحديث نظام أندرويد باستمرار لإضافة ميزات أمان وحماية الهواتف من الهجمات بشكل أفضل.

على سبيل المثال يأتي وضع الحماية المُتقدم الجديد "Advanced Protection Mode" مع أندرويد 16، ليحظر التنزيلات الخطيرة والاتصالات غير الموثوقة والتصفح غير الآمن.
في المقابل، يتوافر لمستخدمي أبل بالفعل خيارات مُشابهة، ولكنها بالتأكيد ليست هي نفسها.
أطلقت الشركة وضع الإغلاق "Lockdown Mode" مع iOS 16، وقالت منذ البداية إنه فقط لأولئك المُعرّضين حقًا لخطر متزايد للهجمات.
حماية اختيارية
وتقول شركة أبل إن وضع الإغلاق هو حماية اختيارية فائقة، مصممة لفئة قليلة جدًا من الأفراد الذين قد يكونون بسبب هويتهم أو عملهم، هدفًا شخصيًا لبعض أكثر التهديدات الرقمية تعقيدًا.
وتؤكد أن معظم الأشخاص لن يتعرضوا لهجمات من هذا النوع أبدًا. وتُحذّر أبل من أنه عند تفعيل وضع الإغلاق، لن يعمل جهازك كالمعتاد. فلتقليل مساحة الهجوم التي قد تستغلها برامج التجسس المرتزقة شديدة الاستهداف، سيتم تقييد بعض التطبيقات والمواقع الإلكترونية والميزات بشكل صارم لأسباب أمنية، وقد لا تكون بعض التجارب متاحة على الإطلاق.
مع العلم أن تفعيل وضع الحماية المُتقدمة في أندرويد سيؤدي إلى إعاقة بعض الوظائف، خاصةً تثبيت التطبيقات من خارج متجر "غوغل بلاي"، وبعض قيود التصفح، ولكنه ليس مُفرطًا كما تفعله نفس الميزة في أجهزة أبل.
وضع الإغلاق أبل
على النقيض من ذلك، يقوم وضع الإغلاق في أجهزة أبل بحظر معظم أنواع مرفقات الرسائل، باستثناء بعض الصور والفيديوهات والمقاطع الصوتية. كذلك لن تكون بعض الميزات مثل الروابط ومعاينات الروابط متاحة، وسيتم حظر بعض تقنيات الويب، الأمر الذي قد يتسبب في بطء تحميل بعض المواقع أو عدم ظهورها بشكل صحيح.
بالإضافة إلى ذلك، قد يتم استبدال الصور بأيقونات صورة مفقودة. وحظر مكالمات "فيس تايم" الواردة إلا إذا كنت اتصلت بنفسك بهذا الشخص خلال الثلاثين يومًا الماضية، كما ستكون ميزات، مثل: "SharePlay" و"Live Photos" غير متوافرة.
كذلك سيتم حظر الدعوات الواردة لخدمات أبل، مثل الدعوات لإدارة منزل في تطبيق المنزل، إلا إذا كنت دعوت هذا الشخص مسبقًا، وسيكون مركز الألعاب معطلاً أيضاً. وعند مشاركة الصور، سيتم استبعاد معلومات الموقع، وإزالة الألبومات المشتركة من تطبيق الصور.
في السياق عينه، عند توصيل جهاز آيفون بأي جهاز آخر، يجب إلغاء قفل الهاتف. أما لتوصيل جهاز Mac المحمول المزود بمعالج "Apple silicon" بملحق، يجب إلغاء قفل جهاز Mac الخاص بك، ويجب عليك تقديم موافقة قبل الاتصال، مع العلم أن جهازك لن يتصل تلقائيًا بشبكات واي فاي غير الآمنة، وسيُقطع اتصاله بها عند تفعيل وضع القفل، وسيتم إيقاف دعم شبكات الجيل الثاني للهواتف المحمولة.
باختصار، إذا كنت من مستخدمي أندرويد، ننصحك باستخدام وضع الحماية الجديد عند توافره. ولكن ما لم تكن بحاجة فعلية إليه، فإن وضع الإغلاق من أبل هو بالنسبة لمعظم المستخدمين خطوة مبالغ فيها، وعلى الأرجح لن تعجبهم.
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