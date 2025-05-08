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طال انتظاره.. تحديث جديد من آبل يسهل عملية نقل البيانات
تكنولوجيا
2025-05-08 | 07:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
621 شوهد
السومرية نيوز
ـ تكنولوجيا
في خطوة جديدة تهدف إلى جذب المزيد من مستخدمي الهواتف الذكية، أطلقت شركة "أبل" تحديثاً محوريًا لتطبيقها "Move to iOS" المصمّم تحديداً لتسهيل انتقال المستخدمين مننظام "أندرويد" إلى أجهزة "آيفون".
وسياتي التحديث الجديد بتحسينات تقنية ملحوظة، أبرزها تسريع عملية نقل البيانات عند استخدام
كابل
USB-C أو كابل "USB-C إلى Lightning". هذه الإضافة تتيح توصيل الجهازين مباشرة، مما يعزز من كفاءة النقل ويقلّص المدة الزمنية اللازمة لإتمام العملية، مع رفع مستوى الموثوقية.
لم تتوقّف التحديثات عند تسريع الأداء فقط، بل أصبح التطبيق يدعم الآن نقل تسجيلات الصوت من أجهزة "أندرويد" إلى تطبيقَي "المذكرات الصوتية" و"الملفات" في "آيفون"، مع الحفاظ على تنسيقات الملفات الأصلية. كذلك، أضافت "أبل" ميزة نقل سجل
المكالمات
وتفاصيل شرائح الاتصال المزدوجة (Dual SIM)؛ وهي خطوة مهمّة للمستخدمين الذين يعتمدون على أكثر من خط في هواتفهم السابقة.
وحرصت "أبل" في التحديث الجديد على تقديم تجربة استخدام موجهة إلى المستخدمين الجدد، حيث يوفر التطبيق الآن إرشادات تفاعليّة أثناء عملية النقل، مما يسهّل على المستخدمين التعرف على بيئة iOS الجديدة بسرعة وسلاسة، خصوصًا لأولئك القادمين من نظام "أندرويد" المفتوح.
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