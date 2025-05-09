هل سيصمد الآيفون خلال الـ10 سنوات القادمة.. توقعات صادمة

واشار إلى أن يمثل تحولًا تقنيًا كبيرًا قادرًا على خلق فرص جديدة ومنافسة حقيقية في السوق.ويعتبر هذا التصريح هو أول إشارة علنية من داخل آبل حول إمكانية تجاوز الآيفون باعتباره المنتج الرئيسي الذي شكل أرباح الشركة لسنوات عديدة وساهم في انتشار علامتها التجارية عالميًا. وأضاف كيو أن استراتيجية آبل تعتمد على استثمار الفرص بدلاً من الخوف من فقدان العوائد المالية الضخمة.على الرغم من الإشارات إلى مستقبل ما بعد الآيفون، لا تزال الهواتف الذكية تمثل عمودًا فقريًا لأرباح آبل. في الربع الثاني من عام 2025، ساهمت مبيعات الآيفون بنسبة 49.1% من الإيرادات البالغة 95.4 مليار دولار. ورغم تعزيز استثمارات الشركة في الخدمات، التي بلغت 28% من إيراداتها، لا يزال الآيفون يوفر أرباحًا ثابتة. وقد أشار كيو إلى قدرة الشركة على الابتكار والتكيف من خلال أمثلة سابقة، مثل استبدال الآيبود بالآيفون ذاته.تعمل آبل حاليًا على دراسة إمكانيات جديدة بالتعاون مع شركات متخصصة في الذكاء الاصطناعي مثل Anthropic وOpenAI. وتهدف الشركة إلى تطوير أدوات تكنولوجية تضيف قيمة قوية للمستخدمين، بما في ذلك إمكانية استبدال محرك البحث الافتراضي في متصفح سفاري بآخر مدعوم بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. كما تستثمر آبل في البحوث لضمان بقائها في الابتكار والتأكد من قدرتها على التحول سريعًا إذا ظهرت الحاجة لذلك.من الجدير بالذكر أن تجربة آبل في إلغاء الآيبود واستبداله بجهاز الآيفون يمكن أن تكون مؤشرًا على قدرة الشركة على اتخاذ قرارات جريئة لتعزيز مكانتها السوقية. وبينما يظل الآيفون حاضرًا في أذهان المستخدمين كمحور رئيسي في حياتهم اليومية، يبدو أن آبل تضع نصب أعينها مستقبلاً يتجاوز الحدود التقليدية للتكنولوجيا.