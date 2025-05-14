وداعًا لنفاد البطارية سريعًا.. ميزة جديدة من آيفون

ووفقًا لأحدث التقارير، قد يتضمن تحديث iOS 19 من أبل ميزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مُصممة للحفاظ على طاقة البطارية. وستُحسّن أداة إدارة البطارية هذه استهلاك طاقة آيفون بناءً على كيفية استخدامك للجهاز.وستستخدم الميزة الجديدة بيانات البطارية التي جمعتها من أجهزة المستخدمين لفهم اتجاهات استهلاك الطاقة والتنبؤ بموعد خفض استهلاك الطاقة لتطبيقات أو ميزات معينة.وهنا لا بد من الإشارة إلى أن غوغل كانت قد أطلقت ميزة "البطارية التكيفية" المدعومة بتقنيات التعلم الآلي على نظام أندرويد منذ سنوات.وتقول إنها تُحلل أنماط استخدامك لهاتفك لتحديد التطبيقات التي يجب منعها من العمل في الخلفية، وتلك التي يجب إعطاؤها الأولوية.لكن يمكن للمستخدم من خلال إعدادات أندرويد التحكم في كيفية السماح للتطبيقات بالعمل في الخلفية لتلقي البيانات والإشعارات.وكذلك، ورد أيضًا أن نظام iOS 19 سيتضمن مؤشرًا على شاشة القفل يوضح المدة التي سيستغرقها شحن هاتفك بالكامل.وبحسب التقارير، ستطلق أبل ميزة إدارة البطارية بالذكاء الاصطناعي مع هاتف 17 المقبل. وتصميم الهاتف النحيف يعني أنه سيحتوي على بطارية ، مما يجعل الحفاظ على طاقة البطارية أكثر أهمية.وستكون هذه الأداة متاحة لجميع مستخدمي أجهزة آيفون التي تعمل بنظام iOS 19 وليس فقط لهواتف آيفون 17. ومن المرجح أن تُطلق أبل النسخة الخاصة بالمطورين خلال مؤتمرها العالمي في حزيران القادم، قبل إصداره للجمهور في أيلول 2025.