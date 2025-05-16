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ميزة حماية جديدة لهواتف أندرويد
تكنولوجيا
2025-05-16 | 02:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
278 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
نبهت غوغل مستخدميها من أن هواتف أندرويد سيُعاد تشغيلها تلقائيًّا كل 3 أيام، مشيرة إلى أن تفعيل هذا الإعداد يوفر أمانًا أكبر بكثير لجهازك مقارنةً بالسابق.
على الرغم من أنه قد يكون لديك كلمة مرور معقدة لهاتفك الذكي وتتبع جميع نصائح الأمان التي يُقدمها الخبراء، ولكن لا تزال هناك بعض الثغرات المُدمجة في الأجهزة التي تسمح للأشخاص ذوي المعرفة بالوصول إلى بياناتك وأجهزتك.
وهذا يُتيح الوصول إلى المعلومات الحساسة على هاتفك، كما يُسهّل على اللصوص بيع أجهزتك دون أي عوائق. ومع ذلك، يُمكن أن تُوفر ميزة جديدة رئيسية مُضافة إلى أجهزة أندرويد حلاً فعالاً لهذه الثغرات، على الرغم من أنها تأتي في طريقة قد لا تتوقعها.
وفي تغيير قد يبدو مزعجاً للوهلة الأولى، ولكنه يُعزز بشكل كبير أمان جهازك، تلقّت أجهزة أندرويد مؤخراً دفعة قوية في مجال الأمن السيبراني، حيث ستُعيد هذه الهواتف تشغيل نفسها تلقائياً كل ثلاثة أيام، ولكن هذا لا يحدث إلا عند عدم فتح قفل الجهاز لمدة 72 ساعة متواصلة.
لذلك، نظرياً، لن يؤثر هذا على العمليات اليومية لمستخدمي الهواتف الذكية العاديين، حيث يفتح معظم الناس أجهزتهم ويستخدمونها عدة مرات يومياً، ولكن في حال فقدان هاتفك أو سرقته أو مصادرته، سيصعب ذلك على الآخرين الوصول إلى ما لا تريدهم الوصول إليه.
ويعود الفضل بذلك إلى الحالة التي يصبح عليها هاتفك بعد فتح قفله لأول مرة بعد إعادة تشغيله، وعلى الرغم أنك لن تلاحظ ذلك بالضرورة، ولكن البيانات تصبح غير مشفرة إلى حد ما بمجرد فتح قفل الهاتف، مما يعني أنه من الأسهل بكثير الوصول إلى المعلومات المخفية داخله.
لذلك، فإن إعادة تشغيل جهازك قسرًا تعني دخوله في حالة التشفير من جديد، مما يضيف مستوى حماية متقدم من شأنه أن يمنع معظم الأشخاص من الوصول إلى البيانات على الهاتف.
يذكر أن أبل أيضاً لديها ميزة مشابهة تُسمى "إعادة التشغيل عند عدم النشاط"، والتي تُعيد تشغيل الجهاز تلقائياً بعد 72 ساعة من عدم النشاط. لذا من الرائع أن يتشارك نظاما التشغيل الرئيسيان الآن ما يُعتبر حالياً حظراً أمنياً أساسياً في حال فقدان هاتفك.
ولا بد من الإشارة إلى أن ميزة قفل الهاتف التلقائية ما زالت اختيارية حالياً ويتم إيقاف تشغيلها افتراضياً؛ لذا يُنصح بالتوجه إلى الإعدادات لتفعيلها على جهازك الحالي. ويعتمد مكان العثور على الإعداد على هاتف أندرويد الذي تستخدمه، ولكن معظم الهواتف تجده في قسم إعدادات الطاقة.
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