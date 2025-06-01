"غوغل" تطلق ميزة طال انتظارها لمحبي الاختصار

ما ميزة "بطاقات التلخيص" (Summary Cards)؟تُعرف الميزة باسم "بطاقات التلخيص الذكية" (Summary Cards)، وتظهر تلقائياً أعلى الرسائل ذات المحتوى المطوّل، حيث تُقدّم ملخصاً مركزاً لأبرز ما ورد في الرسالة أو سلسلة الردود، دون الحاجة إلى البريد كاملاً.أبرز مميزات الميزة الجديدةتوفر ميزة التلخيص في (Gmail) تجربة متكاملة تسهم في رفع كفاءة المستخدم، فهي تتيح نظرة سريعة على محتوى الرسائل الطويلة لتوفير الوقت والجهد، وتقوم بتحديث الملخص تلقائياً عند وصول ردود جديدة، مع تكامل سلس داخل التطبيق دون الحاجة لأي أدوات خارجية.وتعتمد هذه الميزة على تقنيات "جيميناي" للذكاء الاصطناعي (Gemini AI) لتحليل وفهم السياق بدقة، كما يمكن تفعيلها يدوياً من خلال خيار "Summarize this email" عند الحاجة.الفئة المستفيدة من الميزةالميزة متاحة حالياً لعدد محدود من المستخدمين ضمن باقات مختارة. وتشمل الفئات المستفيدة كلاً من عملاء Google Workspace، ومشتركي Google One AI Premium، بالإضافة إلى مستخدمي Gemini Education وGemini Education Premium.وتأتي هذه الإتاحة في إطار التمهيد لتوسيع النطاق مستقبلاً، مع التركيز حالياً على الفئات الأكثر ارتباطاً بالتطبيقات التعليمية والمهنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.وسيتم توفير الميزة بشكل تدريجي على مدى 15 يوماً من تاريخ التحديث.اللغة والدعمحالياً، تدعم الميزة الرسائل المكتوبة باللغة فقط، مع احتمالية التوسع لاحقاً لدعم لغات أخرى، من ضمنها .تُعد ميزة التلخيص الذكي (Smart Summarization) نقلة نوعية في تجربة البريد الإلكتروني، حيث تسهم في تسريع اتخاذ القرارات، وتحسين إنتاجية المستخدم، وتسهيل إدارة البريد الوارد. وتؤكد غوغل (Google) من خلالها التزامها بتوسيع استخدام تقنيات (Artificial Intelligence) في تطبيقاتها الإنتاجية.