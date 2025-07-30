نسخة الذكاء الاصطناعي الصديقة للأطفال.. إيلون ماسك يُعلن عن "بيبي غروك"

يأتي هذا القرار بعد الجدل الذي أثير حول ميزة "الرفقاء الافتراضيين" الأولية في غروك، والتي وصفها الكثيرون بأنها تحمل طابعاً جنسياً مبالغاً فيه.وصرّح ماسك عبر منصة "X" (تويتر سابقاً) بأن " غروك" سيحتوي فقط على "محتوى مناسب للأطفال"، ومن المتوقع أن يكون نسخة مبسطة مصممة لتفاعلات آمنة وتعليمية مع الأطفال.وقد لاقت هذه الخطوة ترحيباً واسعاً من قبل مستخدمي ، الذين أعربوا عن اهتمامهم بالسماح لأطفالهم باستخدام "بيبي غروك" كبديل لروبوتات الدردشة الأخرى مثل "ChatGPT"، التي يمكن أن تقدم "ردوداً بذيئة".