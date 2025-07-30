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قابل للطي ومقاوم للغبار.. جوجل تطور هاتفا جديدا بمواصفات فريدة

تكنولوجيا

2025-07-30 | 07:55
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
قابل للطي ومقاوم للغبار.. جوجل تطور هاتفا جديدا بمواصفات فريدة
83 شوهد


السومرية نيوز ـ تكنولوجيا

تستعد شركة جوجل للكشف عن سلسلة هواتف Pixel 10 خلال فعالية "Made by Google" المرتقبة في أغسطس المقبل، ورغم عدم إعلان الشركة رسميًا عن موعد الإطلاق.



ووفقًا للتسريبات، من المنتظر أن تضم السلسلة الجديدة أربعة طرازات: Pixel 10 وPixel 10 Pro وPixel 10 Pro XL وPixel 10 Pro Fold، وهو الطراز القابل للطي الذي سلطت أحدث التقارير الضوء عليه، مع الكشف عن تفاصيل مهمة قد تشكل نقطة فارقة في سوق الهواتف القابلة للطي.

حماية محدودة ضد الغبار حيث يمنع فقط دثول الأجسام التي يبلغ سمكها 1 ملم أو أكبر، مما يترك الشاشة والمفصل عرضة للجسيمات الدقيقة

تحسينات على التصميم والشاشة إلى جانب هذة الترقية في المتانة، سيضم بيكسل 10 برو فولد" فجوة أصغر بين الشاشة الخارجية ومفصلة الهاتفر مما ينتج عنه شاشة خارجية أكبر قليلا بقياس 64 بوصة (مقارنة ہ 63 بوصة في طراز العام الفاضي) وقد تشهد هذه الشاشة أيضا ترقية في السطوع لتصل إلى 3,000 شمعة كجد أفصى، مما يعزر من وضوحها تحت أشعة الشمس المباشرة

ترقيات داخلية: قوة معززة وخيارات تخزين أكبر داخليا، من المتوقع أن عمل الهاتف بمعالج "Tensor G5 المصنع بتقنية 3 نانومتر، محعوفا بذاكرة وصول عشواني (RAM) بسعة 16 جيجابايت كما قد يأتي الهاتف بخيار تخزين جديد بسعة واحد تيرابايت، بالإضافة إلى النسختين الحاليتين بسعتي 256 جيجابايت و512 جيجابايت

وذكرت تقارير أخرى أن جوجل ستضيف بطارية أكبر بنسبة 7% في جيل هذا العام مقارنة بسابقه وفيما عدا ذلك، يبدو أن بقية المكونات قد لا تشهد تغييزا جذريا، مما يشير إلى أن تركيز جوجل بنصب بشكل أساسي على تعزيز المتانة وتحسين تجربة الشاشة الخارجية

وإذا صحت هذه التسريبات، فإن جوجل لا تستعد فقط لإطلاق هاتف جديد، إل تستعد لوضع معيار جديد في الصناعة، معالجة أكبر شکوى تتعلق ہمتائة الأجهزة القابلة للطي، في خطوة قد تجبر منافسيها على اللحاق بها.

بحسب تقرير نشره موقع Android Headlines، يُتوقع أن يكون Pixel 10 Pro Fold أول هاتف قابل للطي في السوق يحمل تصنيف IP68، ما يعني مقاومة تامة للغبار، إلى جانب القدرة على مقاومة الماء حتى عمق متر ولمدة تصل إلى 30 دقيقة دون تأثر الجهاز.

في المقابل، لا تتجاوز معظم الهواتف القابلة للطي المتوفرة حاليًا تصنيف IP48، بما في ذلك أجهزة سامسونج وموتورولا، ما يوفر فقط حماية جزئية ضد الغبار ورذاذ الماء.

التقرير نفسه أشار إلى أن تصميم Pixel 10 Pro Fold سيشهد تحسينًا رئيسيًا يتمثل في مفصلة جديدة أكثر نحافة، ما يساهم في راحة الاستخدام وتقليل سمك الجهاز، ويتوقع أن يسهم هذا التصميم المُدمج في توسيع حجم الشاشة الخارجية، مع الحفاظ على أبعاد الهاتف المشابهة تقريبًا لطراز Pixel 9 Pro Fold.

وبفضل تصغير حجم المفصلة وتقليل الحواف، يُتوقع أن تكبر الشاشة الخارجية من 6.3 بوصات إلى 6.4 بوصات، ما يمنح المستخدم مساحة عرض أوسع وتجربة تفاعلية محسّنة.

وبالإضافة إلى سلسلة Pixel 10، تشير التوقعات إلى أن جوجل ستكشف أيضًا خلال نفس الحدث عن الجيل الرابع من ساعتها الذكية Pixel Watch 4، ويرجح أن تبدأ الشركة قريبًا في الترويج للهاتف المرتقب، تمهيدًا للإعلان الرسمي خلال الأسابيع المقبلة.
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