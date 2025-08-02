الصين تستعد لاطلاق أول دورة كرة قدم "للروبوتات البشرية"

ويتدرب (تي1) استعدادا لأول دورة ألعاب عالمية للروبوتات الشبيهة بالبشر التي ستقام في اعتبارا من 15 أغسطس/آب.ويعتبر تي1 جزءا من سباق لأخذ زمام المبادرة في مجال الروبوتات الشبيهة بالبشر، إذ تتطلع إلى تحقيق مزيد من الاكتفاء الذاتي في مجال .وستضم الألعاب فرقا من أكثر من 20 دولة للمشاركة في فعاليات تتراوح بين سباقات المضمار والميدان إلى الرقص والفنون القتالية، بالإضافة إلى تطبيقات عملية مثل المناولة الصناعية والخدمات الطبية.ودخل تي1 وزميلان له التاريخ في الصين الشهر الماضي بفوزهم بالميدالية الذهبية في فئة "الروبوتات الشبيهة بالبشر بحجم البالغين" في دوري (روبو كوب) لهذه الروبوتات في والذي يقام منذ 28 عاما. وكان فريق هيفايستوس من جامعة تسينجهوا هو الذي دفع بتي1 وزميليه للمشاركة في البطولة.وقال قوه، كبير العلماء لدى شركة (بوستر روبوتيكس)، وصانع الروبوت تي1 "تعمل الحكومة الصينية بفاعلية لتعزيز تطوير الروبوتات الشبيهة بالبشر. ومن أجل النهوض بالتكنولوجيا، تعمل الحكومة بنشاط على تنظيم فعاليات تنافسية، وهذه الألعاب الرياضية هي إحدى هذه التجارب".