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ملكة جمال ترفض تسليم التاج وتحرج خليفتها على الهواء.. فيديو
ترندات
تحوّلت لحظة تتويج ملكة جمال روزاريو- الواقعة في منطقة سان بيدرو بباراغواي- لعام 2025، إلى مشهد فوضوي أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهرت ملكة الجمال السابقة، روزلين أريفالوس، وهي تتعامل بطريقة غريبة ومحرجة أثناء تسليم التاج إلى خليفتها لوجان ديتيز.
2025-06-11 | 04:39
2025-06-11T04:39:07+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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ملكة جمال ترفض تسليم التاج وتحرج خليفتها على الهواء.. فيديو
1,213 شوهد
تحوّلت لحظة تتويج ملكة جمال روزاريو- الواقعة في منطقة سان
بيدرو
بباراغواي- لعام 2025، إلى مشهد فوضوي أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهرت ملكة الجمال السابقة،
روزلين
أريفالوس، وهي تتعامل بطريقة غريبة ومحرجة أثناء تسليم التاج إلى خليفتها لوجان ديتيز.
مقطع مصور انتشر على التيك توك وثّق الواقعة، تحت عنوان "عندما لا ترغبين في التخلي عن تاجكِ"، وسرعان ما انتشر كالنار في الهشيم محققًا ملايين المشاهدات خلال أيام قليلة.
ويُظهر الفيديو أريفالوس وهي تحاول تتويج ديتيز، لكنها ترتكب سلسلة من الأخطاء، أبرزها إسقاط التاج أكثر من مرة بطريقة بدت للبعض متعمّدة، ما أثار موجة من التعليقات الغاضبة والمستغربة من رواد الإنترنت.
كما حاولت مرارا وضع التاج بطريقة غير صحيحة، بل وأسقطته عمداً في أحد المرات، ما دفع
الملكة
الجديدة لوجان ديتز إلى محاولة الإمساك به، وتكرر المشهد، حيث كانت أريفالو تسحب يد الملكة الجديدة عند محاولتها تثبيت التاج، ما أثار استغراب الحضور والمنظمين.
وبعد تكرار هذه الأفعال، تدخل منظمو الحفل لمساعدة الملكة الجديدة، لكن أريفالو لم تسمح لأحد بلمس التاج، ثم أسقطته مرة أخرى.
وفي النهاية، وضعت التاج على رأس الملكة الجديدة وهمست لها بشيء غير مسموع، ثم غادرت المنصة، بينما حافظت الفائزة الجديدة على ابتسامتها رغم الموقف المحرج.
رغم عدم صدور أي تعليق رسمي من أريفالوس حول الواقعة المثيرة للجدل، رجّحت بعض التقارير المحلية وجود خلافات سابقة بينها وبين ديتيز، ما قد يفسر التوتر الظاهر خلال لحظة التتويج.
وفي أعقاب انتشار الفيديو، نشرت
روزلين
أريفالوس رسالة وداع مؤثرة على حسابها في إنستغرام، قالت فيها "مدينتي الحبيبة
فيلا
ديل روساريو... اليوم يومٌ حلوٌ ومرٌ بالنسبة لي، وأنا أُسلّم تاج ملكة جمال
روزاريو
، الذي ارتديته بكل فخرٍ وتفانٍ طوال هذه الفترة. أودُّ أن أشكر كل من دعمني ورافقني في هذه الرحلة الجميلة".
ولم تتطرق أريفالوس في رسالتها إلى الحادثة بشكل مباشر، مكتفية بتوديع متابعيها ومرحلتها كملكة جمال.
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