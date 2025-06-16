بالفيديو.. لحظة قصف التلفزيون الايراني

– دولي

تناقلت وسائل إعلامية، اليوم الاثنين، لحظة استهداف التلفزيون الإيراني بقصف إسرائيلي.

ووفقا للفيديو انه خلال نث التلفزيون الإيراني، تعرض الى قصف صاروخي إسرائيلي أدى الى انقطاع البث. فيما ذكرت وسائل إعلامية "استشهاد عدد من الموظفين باستهداف مبنى والتلفزيون الإيرانية".

