شاهد بالفيديو.. صاروخ إيراني غريب نحو تل ابيب

– دولي

نشرت وسائل إعلامية، اليوم الأربعاء، مقاطع فيديو وصور لصاروخ غريب وهو في طريقه الى تل ابيب.

واظهرت الصور ومقاطع الفيديو ان النيران والدخان التي يخلفها هذا الصاروخ وهي في طريقه الى تل ابيب اشبه بحركة لولبية اثارت استغراب المواطنين.