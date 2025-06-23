انباء.. سقوط 3 صواريخ على معسكر التاجي في بغداد (فيديو)

وقال مراسل ، بحسب شهود عيان، إنه تم سماع دوي 3 انفجارات في لم تعرف طبيعتها.واضاف، اخرين، انه تم سقوط 3 صواريخ على رادار في .واشار مصدر امني، الى ان "اربع طائرات مسيرة مجهولة استهدفت اكبر منظومة رادار في والتي تغطي كل مساحة ".