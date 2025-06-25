تظاهرة حاشدة في البصرة بعنوان "انقذوا أبي الخصيب" (صور)

وقال مراسل ، إن العشرات من المواطنين الغاضبين احتشدوا أمام للمطالبة بإيجاد حل لمشكلتي الملوحة والتلوث وقل التجهيز في التيار الكهربائي وقلة المدارس والمراكز الصحية ومشكلتي المجاري ومكبات النفايات وضعف البنى التحتية للشوارع".وأضاف المراسل، أن المتظاهرين هددوا بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم خلال وقت قصير، مبينا ان المتظاهرين أكدوا ان هذه التظاهرة سبقتها تظاهرات عدة لنفس الأسباب.