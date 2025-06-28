ذوو الشابين المغدورين في تركيا يوجهون رسالة للحكومة العراقية

وقال عم الشابين المغدورين لـ ، ان "عددا من الأشخاص اعتدوا على اولاد اخي ومحمد بشار الراوي واردوهما شهيدين".وأضاف "نطالب الحكومة من ورئاسة البرلمان ورئاسة بالتدخل والتنسيق مع القضاء التركي لاخذ حق أولاد اخي"، لافتا الى "اننا نؤمن بالقضاء العراقي".ودعا الى "تشكيل لجنة حكومية لتنسيق العمل بين القضاء العراقي والتركي لضمان حقوق المغدورين"، لافتا الى "اننا لم نقوم باي عزاء لحين اخذ حق أولادنا".