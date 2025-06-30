من الغرب.. زائر غير مرحب به يدخل العراق (صور وفيديو)

وقال مراسل ، ان "عاصفة ترابية قادمة من غرب ضرب قضاء القائم".وأضاف ان "العاصفة تزداد وقد تؤدي الى انعدام الرؤية على الطرق العامة وخاصة الخارجية بين نواحي واقضية المحافظة".