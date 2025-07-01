تركيا.. اعتقال مدير مجلة بسبب كاريكاتير مسيء للنبي محمد (ص)

وقالت إنها "فتحت تحقيقا في نشر رسم كاريكاتوري في عدد 26 حزيران/يونيو 2025 من مجلة ليمان يهين القيم الدينية بشكل واضح، وتم إصدار مذكرات توقيف بحق المتورطين".وشهدت مدينة إسطنبول تظاهرات حاشدة تنديداً برسم كاريكاتور نشرته احدى المجلات على غلافها، رأوا أنه يسيء للنبي محمد (ص)، داعين، من وساحة تقسيم، لإغلاق المجلة، وسط هتافات تقول "سن بسن ودم بدم، انتقام انتقام".