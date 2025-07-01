بالفيديو.. السيد الصدر يزور السيد السيستاني

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زار زعيم ، اليوم الثلاثاء، المرجع الديني الأعلى .

وقال مراسل ، ان "زعيم زار، اليوم الثلاثاء، المرجع الديني الأعلى في منزله بالمدينة القديمة وسط ".



